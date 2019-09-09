Экономика
Газета.RuВ России вырастут детские пособия
С 2020 года пособия на детей увеличат в среднем до 12 тыс. рублей. Претендовать на выплаты смогут семьи, имеющие ребенка до трех лет и доход ниже двух прожиточных минимумов. Таким образом, с 1 января "позорные" пособия в 50 рублей уйдут в прошлое.
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с чего всё началось
Общая же сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м. Это втрое больше, чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 млрд рублей.Известиявчера в 17:01
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Общество
Каждого пятого россиянина не устраивают условия труда на работе
Каждый пятый респондент заявлял о плохой технической оснащённости рабочего места, 14% не устраивают переработки и плавающий график, 12% — отношения с начальством, 11% — содержание работы.
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Политика
На выборах губернатора Сахалина обработано 100% протоколов
По предварительным итогам, подведённым после обработки 100% протоколов, временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко побеждает на выборах главы региона.
RT на русском вчера в 19:11
Политика
Оппозиционеры получают 21 из 45 мест в Мосгордуме
По последним данным, КПРФ в Мосгордуме получила 13 мест, «Яблоко» и «Справедливая Россия» — по три.
Коммерсантъ 00:52
Экономика
Домодедово перечеркивают полосы
В Домодедово подчеркивают, что инфраструктуры московского авиаузла недостаточно для создания масштабного транзитного хаба, а проект не будет нагрузкой для бюджета: аэропорт готов вложить 741 млрд руб. до 2040 года без привлечения госсредств.
Коммерсантъ вчера в 18:41
Политика
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Волгоградская правда вчера в 16:16
Общество
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REGNUM 02:27
Политика
Бабушкин победил на выборах губернатора Астраханской области
Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин одержал уверенную победу на выборах главы региона.
РЕН ТВ 00:27
Здоровье
Мать помогла сыну-гею стать отцом двойни
Lenta.ru 00:05
Политика
В недолгий ящик: ЕС может отказать Британии в отсрочке по Brexit
Трижды в одну отсрочку 9 сентября королева Елизавета II должна утвердить законопроект, который обязывает Бориса Джонсона просить Евросоюз об очередном переносе Brexit, если до середины октября премьеру не удастся договорится с Брюсселем об упорядоченном "разводе".
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Экономика
Минфин разъяснил, какой будет новая система пенсионных накоплений
Документ направлен на согласование в Минтруд. Одним из основных элементов новой системы станет добровольный порядок присоединения граждан.
Gazeta.SPb 07 сентября в 01:53
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Газета.Ru 02:26
Армия и оружие
ОДК планирует усовершенствовать двигатель ПД-14 для самолета МС-21
Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300.
РИА Новости 02:24
Происшествия
В Свердловской области назначили нового начальника главка МВД
3 ноября 2016 года полковник полиции Александр Мешков был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Смоленской области - начальника полиции.
КП - Екатеринбург 00:41
Политика
Артамонов лидирует на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 15:30
Политика
«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Политика
Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36
Политика
Оглашены предварительные итоги выборов главы Башкирии
UfacityNews.ru вчера в 22:20
Политика
Турчак заявил, что «Единая Россия» жахнула всех на выборах
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак остался довольным итогами Единого дня голосования.
Российская газета 02:40
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева рассказала о затянувшейся болезни
Звезда телешоу Comedy Woman Надежда Сысоева встревожила поклонников признанием в необходимости медицинского обследования.
Суть событий 02:52
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в создании зоны безопасности для террористов
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты планируют создать зону безопасности в Сирии для террористической организации.
Газета.Ru вчера в 11:50
Здоровье
В селах Волково и Гродеково на этой неделе будет снят карантин по АЧС
Во всех районах Приамурья, где были выявлены очаги АЧС, завершена работа по отчуждению и утилизации больного и потенциально зараженного поголовья.
АСН24 00:16
Космос
Китайские астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса
«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны», - цитирует агентство Xinhua заявление специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.
ТК Звезда 02:14
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС вчера в 17:37
Экономика
Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда
Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла).
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Министерство обороны России на своём сайте открыло мультимедийный раздел, в котором представлены рассекреченные документы, рассказывающие о событиях кануна и начального периода Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:20
Общество
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49