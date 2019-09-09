Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России увеличат детские пособия

Ежемесячные выплаты на первого ребенка вырастут на 7 процентов и составят в среднем 12 тысяч рублей. Пособие равно величине прожиточного минимума для детей в регионе за II квартал предыдущего года. В 2020 году общая сумма пособий составит 150 миллиардов рублей.
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с чего всё началось

Дети требуют средств: на родительские пособия выделят втрое больше

Общая же сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м. Это втрое больше, чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 млрд рублей.
Известиявчера в 17:01

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Дети требуют средств: на родительские пособия выделят втрое больше

Известиявчера в 17:01

На родительские пособия в России выделят втрое больше денег

РЕН ТВвчера в 20:32

В России увеличат детские пособия

Газета.Ru12:03

В России увеличат детские пособия

Lenta.ru00:25

В России втрое увеличат пособия на детей

URA.Ruвчера в 21:35

В России увеличат детские пособия, пишут СМИ

РИА Новости02:58

В России выделят в три раза больше денег на родительские пособия

ТК Звездавчера в 21:06
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 14:23, Вашингтон
Происшествия

Суд арестовал напавшего на Памфилову

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Стали известны итоги выборов в Мосгордуму

Газета.Ru 03:47
Происшествия

На Украине взорвалась колонна военной техники

Lenta.ru 10:43
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Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

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Политика

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Владимир Путин провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой председатель правления госкорпорации рассказал об условиях продажи газа Украине со скидкой в 25 процентов.
РИА Новости 12:05
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Уже не менее 18 женщин приняли участие в флешмобе, выложив свои фотографии в папахах.
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Политика

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Московский Комсомолец 13:06
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Детали телефонного разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле

В Кремле проинформировали о подробностях телефонных переговоров между главой Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.
Южный Федеральный 07 сентября в 23:52
Общество

Российское пиво призвали не пить из-за низкого качества

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Lenta.ru 12:26
Политика

Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit

Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Футбол

Сборная России назвала стартовый состав на матч против Казахстана

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
РБК 13:37
Культура

Новый телеканал экс-директора «Рустави 2» начал вещание в Грузии

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News.ru 14:07
Политика

Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными

«Трудно что-либо добавить — единственное, что хочу сказать: мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными»,— сказал господин Шойгу после переговоров глав МИДов и Минобороны России и Франции (цитата по «РИА Новости»).
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Шоу-бизнес

Карина Разумовская показала идеальную фигуру через месяц после родов

Многие отметили, что через месяц после родов Разумовская выглядит идеально: изящная, подтянутая, и даже более стройная, чем до беременности.
7Дней.ру 09:00
Политика

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РИА Новости 13:54
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
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Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
Гаджеты

Регулятор подтвердил международную версию смартфона Xiaomi CC9

Следовательно, Xiaomi CC9 выйдет на международный рынок под названием Xiaomi Mi 9 Lite.Напомним, Xiaomi Mi 9 Lite был сертифицирован для России в Евразийской экономической комиссии в начале прошлого месяца.
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Происшествия

Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34

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Lenta.ru 09:18
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

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Общество

Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
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Политика

В ДНР планируют запустить железнодорожное сообщение с Россией

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что руководство ДНР сейчас прорабатывает вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией.
Страна Советов on-line 05:18
Происшествия

В Петербурге совершено нападение на сотрудника ДПС

Нападение совершено на сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге при попытке проверить документы.
ТАСС 13:49
Политика

На выборах в России побеждают все действующие главы регионов

Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов.
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Происшествия

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Росбалт вчера в 20:26
Экономика

В Госдуме предлагают установить единую минимальную цену на сигареты

Катасонов отметил, что, согласно законопроекту, минимальная цена на табачные изделия будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться.
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Происшествия

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Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.
Известия 05:44
Политика

Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко

Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Как работают Яндекс.Новости?
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