Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России увеличат детские пособия

Ежемесячные выплаты на первого ребенка вырастут на 7 процентов и составят в среднем 12 тысяч рублей. Пособие равно величине прожиточного минимума для детей в регионе за II квартал предыдущего года. В 2020 году общая сумма пособий составит 150 миллиардов рублей.
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с чего всё началось

Дети требуют средств: на родительские пособия выделят втрое больше

Общая же сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м. Это втрое больше, чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 млрд рублей.
Известиявчера в 17:01

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Дети требуют средств: на родительские пособия выделят втрое больше

Известиявчера в 17:01

На родительские пособия в России выделят втрое больше денег

РЕН ТВвчера в 20:32

В России увеличат детские пособия

Газета.Ru12:03

В России увеличат детские пособия

Lenta.ru00:25

В России втрое увеличат пособия на детей

URA.Ruвчера в 21:35

В России увеличат детские пособия, пишут СМИ

РИА Новости02:58

В России выделят в три раза больше денег на родительские пособия

ТК Звездавчера в 21:06
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Футбол

Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА

Газета.Ru 07:21
Культура

Телеканал экс-директора «Рустави-2» Гварамии начал вещание в Грузии

Телеканал «Мтавари архи» («Главный канал»), основателем которого является бывший гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия, в понедельник начал вещание на территории Грузии.
Взгляд.ру 13:32
Происшествия

Росгвардия задержала альпиниста за ограбление московского офиса

В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который проник в одно из офисных зданий при помощи альпинистского снаряжения.
Газета.Ru 12:02
Политика

Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Политика

США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа

США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 13:03
Происшествия

Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии

В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.
Российская газета 05:36
Теннис

Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open

Пятый сет Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю со счетом 6:4. Таким образом, Рафаэль Надаль в 19-ый раз стал победителем турнира US Open.
ToDay News Ufa вчера в 21:08
Происшествия

На Украине взорвалась колонна военной техники

Lenta.ru 10:43
Авто

Беспилотники «Яндекса» проехали 1 млн км

Ведомости 03:00
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru 13:10
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Наука

Оркестр сыграл законченную ИИ симфонию

Густав Малер умер весной 1911 года, так и не успев дописать свою десятую симфонию, которую начал летом 1910.
Naked Science 08:58
Политика

Собянин прокомментировал итоги выборов в Мосгордуму

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал прошедшие выборы в Мосгордуму, назвав их конкурентными и эмоциональными.
RT на русском вчера в 23:05
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Игры

Обзор Remnant: From the Ashes. В одной тёмной-тёмной душе

Игромания.ру 06:00
Культура

Рэпер Серега захотел украинское гражданство

Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, захотел стать гражданином Украины.
Lenta.ru 09:14
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Шоу-бизнес

В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова

В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма 11:23
Хоккей

«Металлург» проиграл в первом матче под руководством Воробьева

Спорт-Экспресс 12:32
Футбол

Сборная России назвала стартовый состав на матч против Казахстана

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
РБК 13:37
Шоу-бизнес

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести

По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.
Дни24 вчера в 10:37
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика

В Кремле прокомментировали результаты выборов

Результаты выборов в Мосгордуму свидетельствуют о том, что размышления политологов о "протестном голосовании" не подтвердились.
Pravda.Ru 08:23
Происшествия

Спасатели связались с экипажем перевернувшегося у берегов США судна

Спасателям удалось установить контакт с экипажем перевернувшегося у берегов США грузового судна Golden Ray, идет подготовка к его извлечению, сообщила в понедельник Береговая охрана.
РИА Новости 12:44
Политика

Южная Осетия закрыла границу с Грузией

Южная Осетия временно закрыла границу с Грузией из-за напряженности на нескольких пограничных пунктах, сообщил Комитет госбезопасности (КГБ) Южной Осетии.
Коммерсантъ 13:40
Общество

Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников

Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.
Вести.Ru 01:00
Политика

Президент Макрон приедет в Москву на 75-летие Победы

Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в мероприятиях, которые пройдут в Москве в мае 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), сообщил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.
Интерфакс 05:15
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

РИА Новости 12:06
Армия и оружие

ВМФ России в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").
ТАСС 13:00
Происшествия

В Японии тайфун оставил без света 930 тысяч домов

Мощный тайфун «Факсай», накрывший Токио прошлой ночью, оставил без света около 930 тыс. жилищ в городе и соседней с ним префектуре Тиба, передает РИА «Новости» со ссылкой на энергетическую компанию TEPCO.
Росбалт вчера в 20:26
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