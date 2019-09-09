Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России увеличат детские пособия

Ежемесячные выплаты на первого ребенка вырастут на 7 процентов и составят в среднем 12 тысяч рублей. Пособие равно величине прожиточного минимума для детей в регионе за II квартал предыдущего года. В 2020 году общая сумма пособий составит 150 миллиардов рублей.
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с чего всё началось

Дети требуют средств: на родительские пособия выделят втрое больше

Общая же сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м. Это втрое больше, чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 млрд рублей.
Известия08 сентября в 17:01

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Дети требуют средств: на родительские пособия выделят втрое больше

Известия08 сентября в 17:01

В России увеличат детские пособия

Газета.Ruвчера в 12:03

На родительские пособия в России выделят втрое больше денег

РЕН ТВ08 сентября в 20:32

В России увеличат детские пособия

Lenta.ruвчера в 00:25

В России втрое увеличат пособия на детей

URA.Ru08 сентября в 21:35

В Госдуме оценили возможность увеличения детских пособий

RT на русскомвчера в 09:41

В России увеличат детские пособия, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 02:58
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:33, Вашингтон
Политика

В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Культура

Владимиру Этушу открыли памятник на Новодевичьем кладбище

Ранее вдова артиста рассказала, что памятник поставили раньше, но его оформление завершили только сейчас.
Орфей вчера в 09:19
Космос

Ученые: Инопланетяне уже исследовали галактику и посетили Землю

OAnews вчера в 05:16
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Шоу-бизнес

Билли Айлиш снялась в телешоу Ивана Урганта

Во время пребывания в Москве певица согласилась принять участие в новом сезоне телешоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант».
Bimru.ru вчера в 11:36
Футбол

Григорий Иванов: «Надеюсь, Егоров нас услышал. Если тренер плохо работает, его убирают. Так и здесь»

Порой смотрю на другие клубы, там тренеры тоже сетуют, что не все получилось.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Общество

Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре

Напомним, ранее сеть заполонили комментарии поклонников Билана, оскорбленные его поведением на концерте в Самаре, где певец выступал в нетрезвом виде.
REGNUM вчера в 19:04
Общество

Появилась информация о массовых увольнениях из онкоцентра им. Блохина

«С появлением новых технологий время пребывания на койке существенно сократилось, поэтому в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии двумя десятилетиями ранее, не заняты», — прокомментировали в онкоцентре.
REGNUM вчера в 06:31
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Вести.Ru вчера в 15:50
Армия и оружие

Рогозин пообещал завершить летные испытания корабля «Орел» к 2028 году

DP.RU вчера в 06:38
Финансы

Чистый государственный долг России стал отрицательным

У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Здоровье

Минздрав рассчитывает, что вейпы и кальяны приравняют к сигаретам в ближайшее время

Минздрав РФ считает необходимым в скором времени рассмотреть и принять закон о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности, о запрете их употребления в общественных местах, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Олега Салагайя.
ИА Грозный-Информ 00:24
Общество

Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

Газета.Ru вчера в 13:25
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

Коммерсантъ вчера в 15:36
Футбол

Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса

REGNUM 00:17
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия

Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека

Вести.Ru вчера в 16:29
Армия и оружие

КНДР снова запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря

Известия вчера в 19:26
Шоу-бизнес

Татьяна Кравченко бросила неверного мужа ради Александра Абдулова

Звезда телевизионного проекта «Сваты» Татьяна Кравченко откровенно призналась в чувствах к коллеге Александру Абдулову.
Дни24 вчера в 11:00
Политика

Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным

Помощник украинского лидера Андрей Ермак поведал о тоне, в котором велись переговоры между президентами России и Украины.
Наша версия вчера в 04:58
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

RT на русском вчера в 07:43
Политика

Новое правительство Италии получило доверие в Палате депутатов

Новое правительство Италии во главе с Джузеппе Конте получило вотум доверия в нижней палате парламента страны.
News.ru вчера в 16:59
Происшествия

В Германии восемь пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности

В Берлине шесть человек пострадали из-за турбулентности в самолете. Об этом сообщается в аккаунте берлинской пожарной службы.
РБК вчера в 17:23
Футбол

Погба остался в «Манчестер Юнайтед» благодаря Adidas

Adidas помогла «Манчестер Юнайтед» минувшим летом сохранить в команде французского хавбека Поля Погба, информирует Daily Star.
Евро-футбол.ру вчера в 03:25
Политика

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru вчера в 02:14
Происшествия

В Иркутской области ищут пропавшего в лесах подростка

ТАСС вчера в 22:48
Политика

Подведены итоги выборов в Мосгордуму

По итогам обработки 100% протоколов 26 мест занимают самовыдвиженцы, кандидаты от партии КПРФ побеждают в 13 округах, от партии "Яблоко" попадают все трое зарегистрированных кандидата, еще три места займет "Справедливая Россия".
Газета.Ru вчера в 04:59
Происшествия

Суд арестовал напавшего на Памфилову

ТАСС вчера в 12:18
Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $63 впервые с 1 августа

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $63 впервые с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.
RT на русском вчера в 20:47
Происшествия

Мужчина в Югре оставил спутницу медведю и убежал

Как говорится в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория», мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась наедине с животным.
Известия вчера в 22:19
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