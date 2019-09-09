Экономика
Lenta.ruВ России увеличат детские пособия
Ежемесячные выплаты на первого ребенка вырастут на 7 процентов и составят в среднем 12 тысяч рублей. Пособие равно величине прожиточного минимума для детей в регионе за II квартал предыдущего года. В 2020 году общая сумма пособий составит 150 миллиардов рублей.
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Общая же сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м. Это втрое больше, чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 млрд рублей.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 12:51, Вашингтон
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