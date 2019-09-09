Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России увеличат детские пособия

Ежемесячные выплаты на первого ребенка вырастут на 7 процентов и составят в среднем 12 тысяч рублей. Пособие равно величине прожиточного минимума для детей в регионе за II квартал предыдущего года. В 2020 году общая сумма пособий составит 150 миллиардов рублей.
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с чего всё началось

Дети требуют средств: на родительские пособия выделят втрое больше

Общая же сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м. Это втрое больше, чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 млрд рублей.
Известиявчера в 17:01

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Дети требуют средств: на родительские пособия выделят втрое больше

Известиявчера в 17:01

В России увеличат детские пособия

Газета.Ru12:03

На родительские пособия в России выделят втрое больше денег

РЕН ТВвчера в 20:32

В России втрое увеличат пособия на детей

URA.Ruвчера в 21:35

В России увеличат детские пособия

Lenta.ru00:25

В Госдуме оценили возможность увеличения детских пособий

RT на русском09:41

В России увеличат детские пособия, пишут СМИ

РИА Новости02:58
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 16:47, Вашингтон
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В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.
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