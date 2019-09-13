Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России увеличат материнский капитал

В России с 2020 года увеличат материнский капитал до 466,6 тысячи рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве России, передает ТАСС.
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Размер материнского капитала в 2020 году увеличится до 466 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 05:06

Материнский капитал увеличат в 2020 году до 466,6 тыс. рублей

ТАССвчера в 04:28

В Совфеде прокомментировали индексацию маткапитала в 2020 году

RT на русскомвчера в 10:29

Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет

Коммерсантъвчера в 07:02

Правительство индексирует маткапитал впервые за пять лет

Ведомостивчера в 09:20

Голикова анонсировала увеличение маткапитала

Вести.Ruвчера в 05:06

В России увеличат материнский капитал

Lenta.ruвчера в 07:47
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу

Газета.Ru вчера в 15:01
Политика

Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России

РИА Новости вчера в 18:00
Футбол

ФИФА отстранила от футбола на два года экс-главу ВОБ Шпрыгина

Международная федерация футбола отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, экс-главу Всероссийского объединения болельщиков и члена исполкома РФС Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА.
Life.ru вчера в 10:00
Культура

На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»

Самой взрослой участницей стала 91-летняя бабушка. Наставниками выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.
Discover24 вчера в 04:15
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321

Российская газета 01:05
Происшествия

Потерявшаяся собака четыре года дожидалась хозяев в Таиланде

Известия вчера в 20:46
Политика

Кучма обвинил трех участников «нормандской четверки» в сговоре

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России.
РИА Новости вчера в 23:52
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга последней стадии

У актрисы Анастасии Заворотнюк, полюбившейся фанатам по роли прекрасной няни Вики, диагностировали опухоль мозга последней, четвертой стадии.
OAnews вчера в 06:20
Общество

Росстат сообщил о росте числа россиян старше 100 лет

В России за десять лет почти в три раза увеличилось число жителей старше 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 00:50
Политика

Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией

Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.
RT на русском вчера в 22:39
Энергетика

«Нафтогаз» прояснил позицию Киева по транзиту российского газа

Украинская национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз» обозначила позицию Киева относительно нового транзитного контракта с российским Газпромом.
REGNUM 11 сентября в 15:08
Единоборства

Боксер Хантер вызвал на бой Поветкина после победы над Кузьминым

Вести.Ru 01:59
Авто

В Японии обнаружили полностью прозрачную Honda S2000

Необычная и очень интересная модель Honda S2000 была найдена в Японии.
Car.ru вчера в 10:15
Происшествия

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Общество

Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства

Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru вчера в 03:40
Шоу-бизнес

Врачи отказались отрезать «руки-базуки»

Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru 12 сентября в 12:46
Спорт

Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины

В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.
РБК вчера в 08:47
Политика

Путин поручил ФСБ проверить работу чиновников по охране Байкала

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, ФСБ и МВД дать правовую оценку работы чиновников и сотрудников контрольно-надзорных органов на Байкальской природоохранной территории, сообщается на сайте Кремля.
РБК вчера в 10:18
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Происшествия

Автоспорт. Михаэль Шумахер находится в сознании

Bookmaker-ratings.ru 11 сентября в 04:58
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Свердловской области

ТАСС 01:25
Кино

Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино

Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru 12 сентября в 13:00
Энергетика

Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости вчера в 08:19
Политика

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Футбол

«МЮ» согласовал с де Хеа новый контракт на € 60 млн

Чемпионат вчера в 17:41
Экономика

Набиуллина допустила реформу в распределении сверхдоходов от нефти

Центральный банк готов обсуждать смягчение бюджетного правила — механизма, в рамках которого правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти не на текущие экономические расходы, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
РБК вчера в 06:24
Политика

В Совфеде предложили Украине войти в состав России

"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости вчера в 09:26
Происшествия

В республике Алтай зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в 30 километрах от села Акташ в республике Алтай, пострадавших и разрушений нет, сообщает пресс-служба МЧС республики.
РИА Новости вчера в 02:37
Общество

Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью "Российской газете" дал советы, как по фамилии узнать происхождение своего рода.
РИА Новости вчера в 23:53
Гаджеты

В России снизились цены на старые модели iPhone

Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ 11 сентября в 17:28
Как работают Яндекс.Новости?
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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