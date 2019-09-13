Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России увеличат материнский капитал

В России с 2020 года увеличат материнский капитал до 466,6 тысячи рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве России, передает ТАСС.
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Размер материнского капитала в 2020 году увеличится до 466 тысяч рублей

РИА Новости05:06

Материнский капитал увеличат в 2020 году до 466,6 тыс. рублей

ТАСС04:28

Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет

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Правительство индексирует маткапитал впервые за пять лет

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В России увеличат материнский капитал

Lenta.ru07:47

В России впервые за пять лет проиндексируют маткапитал

URA.Ru10:33
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Минздрав: Россияне стали меньше пить

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Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России

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Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 Москва – Малоярославец станет платным.
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Обнаружен новый «гормон стресса»

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ВОЗ сообщила о смерти женщины в Танзании из-за неизвестной болезни

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Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
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Экономика

Россияне смогут сами управлять добровольными пенсионными взносами

В Министерстве финансов РФ рассказали о том, что россияне смогут самостоятельно управлять добровольными пенсионными взносами.
ФедералПресс 11 сентября в 07:31
Политика

Медведев назвал условия сокращения рабочей недели

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
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Политика

Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе

Газета.Ru 14:26
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Медведева стала второй на турнире серии «Челленджер» в Канаде

РИА Новости 18:33
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
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Новый iPhone 11 Pro прошел тестирование на Geekbench

Новая модель от Apple успешно прошла тестирование на Geekbench. Только iPhone 11 Pro может похвастаться подобными результатами.
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Необычная и очень интересная модель Honda S2000 была найдена в Японии.
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Экономика

Сменился подрядчик постройки культурного центра на острове Октябрьском

Сменился подрядчик на строительство культурно-образовательных комплексов в Калининграде, Севастополе, Владивостоке и Кемерово.
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Политика

В МИД России считают необходимым возобновить переговоры США и талибов

Возобновление переговоров между Соединенными Штатами и движением "Талибан" (запрещено в РФ) необходимо, талибы на переговорах в Москве выразили готовность к продолжению диалога с Вашингтоном.
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Энергетика

«Нафтогаз» объяснил позицию Украины по транзитному контракту с РФ

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о том, что Киев будет требовать у Москвы компенсацию в том случае, если «Газпром» не захочет обновить условия заключения транзитного договора.
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Технологии

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На пользующихся интернетом жителях Тюмени испытают оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в коммуникационных компаниях.
Lenta.ru 12:07
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского

Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
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Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов обвенчались в храме

Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
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Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Происшествия

Проткнувший бизнесмена карабином офицер ФСБ получил срок

Ленинградский окружной военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего офицера ФСБ Илью Кирсанова за насилие над бизнесменом во время обыска.
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В Грузии убили гражданина России

Гражданина России убили в Грузии, в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
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На премии «Человек года GQ» Дудь сказал, что не надо молчать о политических репрессиях

Знаете, я много читал про политические репрессии.
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Центральный банк готов обсуждать смягчение бюджетного правила — механизма, в рамках которого правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти не на текущие экономические расходы, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
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Алечский ледник в Альпах может практически исчезнуть к 2100 году

Алечский ледник может практически исчезнуть к 2100 году.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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