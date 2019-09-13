Экономика
Lenta.ruВ России увеличат материнский капитал
В России с 2020 года увеличат материнский капитал до 466,6 тысячи рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве России, передает ТАСС.
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Шоу-бизнес
Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Известия 15:43
Здоровье
Минздрав: Россияне стали меньше пить
Салагай подчеркнул, что это не мало, но и «не 18 литров, как было раньше», пишет «ФедералПресс».
Национальная служба новостей 11 сентября в 10:14
Общество
Хирургу предложили работать уборщиком в екатеринбургской больнице
В Екатеринбурге на должность лифтера предложили перейти гинекологу 7-й городской больницы Эдуарду Мамину.
Live24 вчера в 03:15
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Газета.Ru 16:59
Шоу-бизнес
Собчак на свадьбе спела песню «Войди в меня»
Композиция была исполнена под песню «Войди в меня». Один из гостей торжества снял её фрагмент, который опубликовал Пятый канал.
News.ru 18:12
Армия и оружие
Киев закупит у США противотанковые комплексы Javelin
«Министерством обороны Украины, начиная с 2019 года, запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS», — передает агентство сообщение ведомства.
Политика Сегодня 06:22
Транспорт
Медведев утвердил параметры платного участка ЦКАД
Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 Москва – Малоярославец станет платным.
Ведомости 13:28
Наука
Обнаружен новый «гормон стресса»
Исследователи смогли обнаружить новый «гормон стресса», сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:04
Происшествия
ВОЗ сообщила о смерти женщины в Танзании из-за неизвестной болезни
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила команду специалистов в Танзанию для срочного расследования смерти человека от неизвестной болезни.
РБК 14:38
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Экономика
Россияне смогут сами управлять добровольными пенсионными взносами
В Министерстве финансов РФ рассказали о том, что россияне смогут самостоятельно управлять добровольными пенсионными взносами.
ФедералПресс 11 сентября в 07:31
Политика
Медведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:26
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Гаджеты
Новый iPhone 11 Pro прошел тестирование на Geekbench
Новая модель от Apple успешно прошла тестирование на Geekbench. Только iPhone 11 Pro может похвастаться подобными результатами.
OAnews 02:30
Авто
В Японии обнаружили полностью прозрачную Honda S2000
Необычная и очень интересная модель Honda S2000 была найдена в Японии.
Car.ru 10:15
Экономика
Сменился подрядчик постройки культурного центра на острове Октябрьском
Сменился подрядчик на строительство культурно-образовательных комплексов в Калининграде, Севастополе, Владивостоке и Кемерово.
РБК Калининград 11:58
Политика
В МИД России считают необходимым возобновить переговоры США и талибов
Возобновление переговоров между Соединенными Штатами и движением "Талибан" (запрещено в РФ) необходимо, талибы на переговорах в Москве выразили готовность к продолжению диалога с Вашингтоном.
ТАСС 16:39
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию Украины по транзитному контракту с РФ
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о том, что Киев будет требовать у Москвы компенсацию в том случае, если «Газпром» не захочет обновить условия заключения транзитного договора.
Политическая Экспертиза 11 сентября в 15:55
Технологии
На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram
На пользующихся интернетом жителях Тюмени испытают оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в коммуникационных компаниях.
Lenta.ru 12:07
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова 09:14
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Происшествия
Проткнувший бизнесмена карабином офицер ФСБ получил срок
Ленинградский окружной военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего офицера ФСБ Илью Кирсанова за насилие над бизнесменом во время обыска.
Lenta.ru 09:08
Происшествия
В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии, в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Культура
На премии «Человек года GQ» Дудь сказал, что не надо молчать о политических репрессиях
Знаете, я много читал про политические репрессии.
ИА REX 16:00
Экономика
Набиуллина допустила реформу в распределении сверхдоходов от нефти
Центральный банк готов обсуждать смягчение бюджетного правила — механизма, в рамках которого правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти не на текущие экономические расходы, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
РБК 06:24
Наука
Алечский ледник в Альпах может практически исчезнуть к 2100 году
Алечский ледник может практически исчезнуть к 2100 году.
Актуальные Новости 04:37