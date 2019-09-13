Экономика
Журналистская правдаМатеринский капитал увеличится до 466 тысяч рублей в 2020 году
Заместитель председателя российского правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что со следующего года размер материнского капитала увеличится на 3,8% и составит 466 тысяч рублей.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:15, Вашингтон
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