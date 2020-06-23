с чего всё началось

Отмечается, что обновленный макропрогноз ПФР был направлен в правительство. В 2021 году средний размер пенсии по старости будет 17 432 рубля (+6,3%), в 2022 году - 18 357 рублей (+5,9%) в 2023 году - 19 283 рубля (+5,6%).

В России увеличат пенсии по старости

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