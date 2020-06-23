Экономика
МонаВистаВ России увеличат пенсии по старости
Отмечается, что обновленный макропрогноз ПФР был направлен в правительство. В 2021 году средний размер пенсии по старости будет 17 432 рубля (+6,3%), в 2022 году - 18 357 рублей (+5,9%) в 2023 году - 19 283 рубля (+5,6%).
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с чего всё началось
Согласно документу ведомства, размер индексации страховых пенсий будет равен в 2021 году 6,3%, в 2022 году — 5.9%, а в 2023 году — 5,6%. Таким образом, размер фиксированной страховой пенсии для неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6044,48 рубля (40,22 млн человек), в 2022 году — 6401,10 рубля (40,15 млн человек), в 2023 году — 6759,56 рубля (39,68 млн человек), сообщает «Российская газета».News.ru22 июня в 20:37
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