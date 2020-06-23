с чего всё началось

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).

В России пенсии по старости могут быть увеличены

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Происшествия На Камчатке нашли вещи пропавших после крушения катера моряков Спасатели на Камчатке в ходе поисковых мероприятий обнаружили вещи и документы моряков, которые пропали после крушения катера в Авачинской бухте, сообщает краевой главк МЧС России. 6

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Политика Макрон планирует провести видеоконференцию с Путиным 26 июня Президент России Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон проведут видеоконференцию в пятницу.

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Игры Разработчик Telling Lies создает новую загадочную игру Сэм Барлоу, разработчик игр из Британии, ставший известным благодаря FMV-триллерам Telling Lies и Telling Lies, объявил, что работает над новой игрой вместе со студией Half Mermaid.

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