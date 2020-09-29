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В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

Почти 95 миллиардов рублей потребуется на увеличение пособия для детей от 3 до 7 лет семьям, среднедушевой доход в которых не вырастет до прожиточного минимума при выплате пособия в половину прожиточного минимума на ребенка, сообщила пресс-служба Минтруда РИА Новости.
РИА Новости23:48
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Российская газета

В РФ планируют увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

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Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

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В России увеличат выплаты на детей из малообеспеченных семей

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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25
Интерфакс10:37
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Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

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