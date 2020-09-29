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Известия

В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

Почти 95 миллиардов рублей потребуется на увеличение пособия для детей от 3 до 7 лет семьям, среднедушевой доход в которых не вырастет до прожиточного минимума при выплате пособия в половину прожиточного минимума на ребенка, сообщила пресс-служба Минтруда РИА Новости.
РИА Новости23:48
Подробнее о событии
Российская газета

В РФ планируют увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

Российская газета05:14
Газета.Ru

Выплаты на детей из малообеспеченных семей в России станут больше

Газета.Ru02:10
Известия

В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

Известия00:35
Коммерсантъ

На увеличение пособия на детей от трех до семи лет потребуется 95 млрд руб

Коммерсантъ23:50
РИА Новости

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

РИА Новости23:48
URA.Ru

В России увеличат выплаты на детей

URA.Ru00:41
Lenta.ru

В России увеличат выплаты на детей из малообеспеченных семей

Lenta.ru01:44

В Волгоградской области развернут 2 тыс. инфекционных коек

«Проработать возможность и приступить к работе по увеличению коечного фонда в действующих на территории Волгоградской области инфекционных госпиталях и перевода в режим инфекционных госпиталей лечебных учреждений с увеличением общего количества инфекционного коечного фонда дополнительно на 2000 коек», — поставлена задача региональному департаменту здравоохранения.
В Волгоградской области развернут 2 тыс. инфекционных коек
REGNUM06:45
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МИД: Франция и Швеция не ответили на запросы России по Навальному

"Нет ответов не только на наши запросы к Берлину, но и на обращения по линии Генпрокуратуры России и в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), адресованные властям Швеции и Франции, в лаборатории которых немцы в нарушение общепризнанных уголовно-процессуальных норм передали имеющиеся у них пробы на анализ", - заявили в министерстве.
Газета.Ru14:56

Швецию заподозрили в сокрытии фактов о крушении парома «Эстония»

Стокгольм, 29 сентября 2020, 16:26 — REGNUM Бывший глава комиссии по расследованию гибели в 1994 году пассажирского парома «Эстония» (Estonia) Магнус Курм согласен с бывшим министром обороны страны Энном Таппом, что виновником трагедии могла стать шведская подводная лодка.
REGNUM09:26
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Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомости09:56
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Керченская паромная переправа остановила свою работу

Керченская паромная переправа, которая после событий Крымской весны в 2014 году была единственной транспортной артерией, связывающей полуостров с материковой частью РФ, полностью остановлена из-за отсутствия заказов.
Российская газета05:51
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфакс10:37
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«Налоговый капитал» для самозанятых до 18 лет превысит 22 000 рублей

«Дополнительный «налоговый капитал» станет еще одним стимулом для молодых людей начать трудовую деятельность в комплексе с другими действующими мерами по развитию молодежного предпринимательства в стране», — приводит слова Силуанова пресс-служба Минфина.
Ведомости07:13
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Fitch оценило вероятность новых санкций против России

Скорые санкции против газопроводного проекта «Северный поток-2» (Nord Stream 2) видятся наиболее вероятными среди всех санкционных инициатив в отношении России, обсуждаемых в настоящее время в США, заявил старший директор по суверенным рейтингам агентства Fitch Ratings, ведущий аналитик по российскому рейтингу Эрих Ариспе в ходе онлайн-брифинга Fitch.
РБК09:40
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В Брянской области запретили массовые мероприятия

Главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова на заседании регионального оперативного штаба отметила, что с наступлением осени наблюдается сезонный подъем ОРЗ и ОРВИ, поэтому необходимо вернуться к усилению мер контроля за соблюдением санитарных норм и правил.
Брянская Губерния02:51
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Октябрьская подборка Xbox Live Gold разочаровала игроков

Microsoft представила октябрьскую подборку бесплатных игр для подписчиков Xbox Live Gold, куда традиционно вошли четыре проекта, хоть и достаточно неизвестные для массовой аудитории: Slayaway Camp: Butcher's Cut (Xbox One) — с 1 по 31 октября Maid of Sker (Xbox One) — с 16 октября по 15 ноября Sphinx and the Cursed Mummy (Xbox) — с 1 по 15 октября Costume Quest (Xbox 360) — с 16 по 31 октября.
Игромания.ру11:13