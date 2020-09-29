Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

Почти 95 миллиардов рублей потребуется на увеличение пособия для детей от 3 до 7 лет семьям, среднедушевой доход в которых не вырастет до прожиточного минимума при выплате пособия в половину прожиточного минимума на ребенка, сообщила пресс-служба Минтруда РИА Новости.
РИА Новости23:48
Подробнее о событии
Вести.Ru

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

Вести.Ru04:00
ТАСС

На увеличение выплат детям из малообеспеченных семей нужно около 95 млрд рублей

ТАСС03:12
РИА Новости

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

РИА Новости23:48
Lenta.ru

В России увеличат выплаты на детей из малообеспеченных семей

Lenta.ru01:44
Коммерсантъ

На увеличение пособия на детей от трех до семи лет потребуется 95 млрд руб

Коммерсантъ23:50
Газета.Ru

Выплаты на детей из малообеспеченных семей в России станут больше

Газета.Ru02:10
Известия

В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

Известия00:35

ВТБ начал выдавать дальневосточную ипотеку на вторичное жилье

Банк ВТБ расширил возможности получения кредита по программе "Дальневосточная ипотека" для жителей Магаданской области, теперь они могут использовать заемные средства для покупки жилья на вторичном рынке.
ТАСС22:07
4

Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
РИА Новости18:35
20

Постпред США назвала пропагандой РФ оспаривание доклада ОЗХО по Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт завила, что любая информация, которая не соответствует докладу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийском городе Дума, является российской пропагандой.
Известия19:00
3