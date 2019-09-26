Экономика
9111.ruВ России увеличат прожиточный минимум пенсионеров
Согласно документу, в целом прожиточный минимум для пенсионеров в России в 2020 году составит 9311 рублей. В настоящее время размер прожиточного минимума составляет 8846 рублей.
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В России планируют увеличить прожиточный минимум пенсионера до 9,3 тыс. рублей
ТАСС25 сентября в 13:58
В Кузбассе утвердили прожиточный минимум для пенсионеров на 2020 год
Газета Кемерова25 сентября в 02:39
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:28, Вашингтон
Политика
Секретарь СНБО Данилюк написал заявление об отставке
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке.
Известия 07:13
Политика
Глава ДНР отказался от белорусских миротворцев в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что его государство не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии, сообщает Донецкое агентство новостей.
Ридус вчера в 10:58
Общество
МЧС объяснило запрет курения на балконах
Неосторожность при курении является причиной около 60% пожаров на балконах жилых домов, говорится в сообщении МЧС с пояснениями к изменившимся правилам противопожарного режима, поступившем в РБК.
РБК вчера в 17:21
Армия и оружие
Каратели обстреляли район Золотого в ЛНР
По данным пресс-службы Народной милиции ЛНР, в 9:50 каратели открыли огонь по району населенного пункта Золотое-5.
Новостной фронт 05:49
Футбол
Месси: Фати нужно постепенно подводить к составу
Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением об игре своего одноклубника Ансу Фати, который дебютировал за основную команду каталонцев в 16-летнем возрасте.
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Политика
В Кремле высказались об обнародовании разговоров Путина и Трампа
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец 05:58
Наука
Ученые рассказали об опасности всего одного чайного пакетика
Российская газета вчера в 22:33
Политика
В Киеве заявили, что Евросоюз сам предложит членство Украине
Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Украина неизбежно станет членом Европейского союза (ЕС).
Газета.Ru 04:32
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Тошич: больше всего скучаю по зарплате в России
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий за «Партизан», заявил, что скучает по российским зарплатам.
Чемпионат вчера в 14:59
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru вчера в 02:08
Политика
Малахов ответил на критику МИДа Киргизии
Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.
РБК 07:04
Происшествия
Два сотрудника СК погибли в ДТП в Ивановской области
Два сотрудника управления Следственного комитета по Ивановской области погибли в ДТП.
Известия вчера в 14:20
Авто
Два новых электрических внедорожника представил Bollinger
Прошло более двух лет с тех пор, как мы увидели первый внедорожник Bollinger B1, и почти год с момента появления пикапа B2, но эти бета-прототипы демонстрируют гораздо больше, чем стремление к бездорожью, и дизайн, который опирается исключительно на прямые углы.
SpeedMe 00:34
Армия и оружие
Конашенков назвал число атаковавших базу Хмеймим дронов за два года
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за два года почти 120 беспилотников террористов было уничтожено или обезврежено при попытке атак на базу Хмеймим в Сирии.
RT на русском 06:52
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты «Оникс» на Чукотке
Опубликовано видео пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке.
RT на русском 03:36
Политика
Бурджанадзе позитивно оценила встречу глав МИД России и Грузии
Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение", бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе позитивно оценивает прошедшую встречу глав МИД Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова и надеется, что переговоры продолжатся и улучшат отношения между странами.
РИА Новости 06:30
Политика
В США нашли доказательства вмешательства Украины в выборы
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что у него есть доказательства вмешательства Украины в выборы.
Lenta.ru 05:09
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM вчера в 02:29
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.
РИА Новости 01:11
Общество
Главу штаба Навального в Архангельске приговорили к 400 часам работ
Прокуратура требовала наказать активиста 3 годами работ с удержанием 15% зарплаты, но суд принял другое решение — 400 часов обязательных работ.
REGNUM 06:12
Общество
Октябрь в Москве и области начнется с рекордно низкого давления
В начале октября в столице будет преобладать рекордно низкое атмосферное давление, говорится на сайте «Метеоновости».
РБК 06:39
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
RT на русском 05:50
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Политика
Киев не договорился с МВФ о новой программе кредитования
Миссия Международного валютного фонда покинет Киев без оснований рекомендовать совету директоров МВФ заключить с Украиной новую программу кредитования.
ФАН вчера в 06:55
Армия и оружие
В США выбрали искусственный интеллект для перехвата ракет «Циркон»
Как пишет журнал «Popular Mechanics», американский радар AN/SPY-1может обнаруживать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» на расстоянии около 308 километров.
Военное дело 25 сентября в 06:02