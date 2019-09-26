Экономика

9111.ru9111.ruВ России увеличат прожиточный минимум пенсионеров

Согласно документу, в целом прожиточный минимум для пенсионеров в России в 2020 году составит 9311 рублей. В настоящее время размер прожиточного минимума составляет 8846 рублей.
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Газета Кемерова25 сентября в 02:39
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:28, Вашингтон
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