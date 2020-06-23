Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваВ России увеличат размер материнского капитала на первенца

Предполагается, что выплату ежегодно будут индексировать на 4%. Вместе с маткапиталом на первенца вырастет и субсидия на второго ребёнка.
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с чего всё началось

В России хотят увеличить размер материнского капитала на первенца

Из проекта следует, что в 2021 году материнский капитал на первого ребенка составит 485 282 рублей, на второго - 641 282 рубля, в 2022 году на первого - 504 693 рубля и на второго - 666 933 рубля, в 2023 году на первого ребенка - 524 881 рубль, на второго - 693 610 рублей.
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