Из проекта следует, что в 2021 году материнский капитал на первого ребенка составит 485 282 рублей, на второго - 641 282 рубля, в 2022 году на первого - 504 693 рубля и на второго - 666 933 рубля, в 2023 году на первого ребенка - 524 881 рубль, на второго - 693 610 рублей.

с чего всё началось

Предполагается, что выплату ежегодно будут индексировать на 4%. Вместе с маткапиталом на первенца вырастет и субсидия на второго ребёнка.

В России увеличат размер материнского капитала на первенца

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