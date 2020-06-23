Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России хотят увеличить размер материнского капитала на первенца

Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Согласно документу, с которым ознакомились РИА Новости, расходы на предоставление материнского (семейного) капитала определены исходя из темпов роста родившихся первых и последующих детей.
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с чего всё началось

В России хотят увеличить размер материнского капитала на первенца

Из проекта следует, что в 2021 году материнский капитал на первого ребенка составит 485 282 рублей, на второго - 641 282 рубля, в 2022 году на первого - 504 693 рубля и на второго - 666 933 рубля, в 2023 году на первого ребенка - 524 881 рубль, на второго - 693 610 рублей.
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