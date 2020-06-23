Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Согласно документу, с которым ознакомились РИА Новости, расходы на предоставление материнского (семейного) капитала определены исходя из темпов роста родившихся первых и последующих детей.

с чего всё началось

В России собираются увеличить размер материнского капитала на первенца. Сейчас он составляет 466 тысяч рублей, а до 2023 года повысится почти до 525 тысяч. Об этом говорится в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России, передает "Говорит Москва".

В России увеличат размер маткапитала на первенца

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