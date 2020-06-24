Общество
REGNUMПутин предложил повысить налог на доходы физических лиц
Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин за неделю до голосования по поправкам в Конституцию обратился с заявлением к россиянам, в котором объявил о повышении ставки подоходного налога для граждан с высокими зарплатами и повторении разовых выплат в 10 тыс. руб. для семей с детьми до 16 лет.РБКвчера в 17:28
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Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Политика
Путин призвал беречь и отстаивать правду о Великой Отечественной войне
Российская газета 03:54
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 14:43
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
Политика
На параде на Красной площади прошли иностранные военные
На параде Победы на Красной площади в Москве прошли иностранные военнослужащие.
РБК 03:43
Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Москва, 23 июня 2020, 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 12:46
Общество
7176 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
7176 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.
Известия 03:45
Авто
Новое подразделение появилось у отечественного «АвтоВАЗа»
«ВА-Волжский Автостроитель» — специализированная газета, сообщила о новом специальном участке на отечественном концерне, который будет заниматься дополнительным оснащением автомобилей.
ГЛАС.RU вчера в 04:12
Культура
О закрытии своего шоу высказалась Елена Степаненко
Live24 вчера в 08:40
Политика
В Саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 22 июня в 05:18
Политика
Лукашенко расплакался на параде Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
Здоровье
В Свердловской области коронавирус выявили у 181 человека
Уральский меридиан 03:52
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Армия и оружие
Российские средства ПВО сбили два дрона боевиков вблизи базы Хмеймим
Средства противовоздушной обороны России и Сирии 22 июня сбили два беспилотных летательных аппарата боевиков в окрестностях авиабазы Хмеймим.
Военное дело 01:09
Политика
Путин: нацизм был сокрушен советским народом
Москва, 24 июня 2020, 10:22 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в своей речи на параде Победы в Москве подчеркнул, что именно советский народ победил нацизм.
REGNUM 03:22
Экономика
Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru вчера в 14:13
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
Общество
В Саратовской области открывают фитнес-центры и пляжи
О смягчении ограничительного режима сообщил во вторник, 23 июня губернатор Саратовской области Валерий Радаев в рамках заседания координационного совета по предупреждению распространения коронавируса.
Kursk.com вчера в 14:30
Армия и оружие
В Моздоке прошел воздушный парад Победы
В Моздоке прошел воздушный парад Победы. Над главной площадью города пролетели 4 борта МИ-24 и 4 борта МИ-8.
ГТРК Алания 03:21
Общество
В России за сутки подтверждено 7176 случаев коронавируса
В России в течение суток подтвердили 7176 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:48
Общество
Путин объявил о продлении выплат медработникам
Президент России Владимир Путин во время очередного обращения к нации объявил о продлении дополнительных выплат для медработников на июль и август.
Ведомости вчера в 10:51
Политика
Захарова оценила заявление Украины о долгах России за флот в Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму.
RT на русском вчера в 20:35
Общество
Режим самоизоляции отменяют с 24 июня для жителей Самарской области
Режим обязательной самоизоляции отменяют с 24 июня для жителей Самарской области и для прибывающих в регион.
ТАСС вчера в 14:32
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК вчера в 19:31
Происшествия
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 21 июня в 11:59
Технологии
Стриминговая платформа Mixer будет закрыта
Стало известно, что компания Microsoft решила закрыть свою стриминговую платформу - Mixer из-за низкой посещаемости зрителями.
Vprognoze.ru 22 июня в 15:36
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57