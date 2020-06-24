с чего всё началось

Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год.

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 5K

Общество Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин. 1

Общество 7176 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки 7176 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.

Авто Новое подразделение появилось у отечественного «АвтоВАЗа» «ВА-Волжский Автостроитель» — специализированная газета, сообщила о новом специальном участке на отечественном концерне, который будет заниматься дополнительным оснащением автомобилей. 2

Авто Lada Vesta получит 400-сильный двигатель Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta. 99

Политика Лукашенко расплакался на параде Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве. 52

Политика Путин: нацизм был сокрушен советским народом Москва, 24 июня 2020, 10:22 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в своей речи на параде Победы в Москве подчеркнул, что именно советский народ победил нацизм.

Экономика Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли. 503

Энергетика Европе предсказали дефицит нефти Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project. 10

Общество В Саратовской области открывают фитнес-центры и пляжи О смягчении ограничительного режима сообщил во вторник, 23 июня губернатор Саратовской области Валерий Радаев в рамках заседания координационного совета по предупреждению распространения коронавируса. 28

Армия и оружие В Моздоке прошел воздушный парад Победы В Моздоке прошел воздушный парад Победы. Над главной площадью города пролетели 4 борта МИ-24 и 4 борта МИ-8.

Общество В России за сутки подтверждено 7176 случаев коронавируса В России в течение суток подтвердили 7176 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество Путин объявил о продлении выплат медработникам Президент России Владимир Путин во время очередного обращения к нации объявил о продлении дополнительных выплат для медработников на июль и август. 664

Политика Захарова оценила заявление Украины о долгах России за флот в Крыму Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму. 2,5K

Политика Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова. 200

Технологии Стриминговая платформа Mixer будет закрыта Стало известно, что компания Microsoft решила закрыть свою стриминговую платформу - Mixer из-за низкой посещаемости зрителями. 37