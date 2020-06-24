Общество

REGNUMREGNUMПутин предложил повысить налог на доходы физических лиц

Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин за неделю до голосования по поправкам в Конституцию обратился с заявлением
 к россиянам, в котором объявил о повышении ставки подоходного налога для граждан с высокими зарплатами и повторении разовых выплат в 10 тыс. руб. для семей с детьми до 16 лет.
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
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Политика

Путин призвал беречь и отстаивать правду о Великой Отечественной войне

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Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

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Политика

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На параде Победы на Красной площади в Москве прошли иностранные военнослужащие.
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Общество

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Москва, 23 июня 2020, 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин.
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Общество

7176 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

7176 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.
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Авто

Новое подразделение появилось у отечественного «АвтоВАЗа»

«ВА-Волжский Автостроитель» — специализированная газета, сообщила о новом специальном участке на отечественном концерне, который будет заниматься дополнительным оснащением автомобилей.
ГЛАС.RU вчера в 04:12
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Культура

О закрытии своего шоу высказалась Елена Степаненко

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Политика

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Авто

Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
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Политика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
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Армия и оружие

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Политика

Путин: нацизм был сокрушен советским народом

Москва, 24 июня 2020, 10:22 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в своей речи на параде Победы в Москве подчеркнул, что именно советский народ победил нацизм.
REGNUM 03:22
Экономика

Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru вчера в 14:13
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Энергетика

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Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
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Общество

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Армия и оружие

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В Моздоке прошел воздушный парад Победы. Над главной площадью города пролетели 4 борта МИ-24 и 4 борта МИ-8.
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Общество

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В России в течение суток подтвердили 7176 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Путин объявил о продлении выплат медработникам

Президент России Владимир Путин во время очередного обращения к нации объявил о продлении дополнительных выплат для медработников на июль и август.
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Политика

Захарова оценила заявление Украины о долгах России за флот в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму.
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Режим самоизоляции отменяют с 24 июня для жителей Самарской области

Режим обязательной самоизоляции отменяют с 24 июня для жителей Самарской области и для прибывающих в регион.
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Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
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Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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