Общество
Российская газетаВ России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.
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Политика
В США заявили о продвижении диалога по вооружениям с Россией
Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили Москве и Вашингтону продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.
RT на русском 13:29
Политика
Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян
В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля.
Lenta.ru вчера в 14:49
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру 13:30
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Политика
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
RT на русском 14:23
Культура
На Мамаевом Кургане начался концерт Победы
Специально для Концерта Победы на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
НовостиВолгограда.ру 14:00
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Шоу-бизнес
Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода
Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
Слово и Дело вчера в 04:12
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Футбол
Гончаренко вернулся в Москву, но не приступил к работе с ЦСКА
Спорт БИЗНЕС Online 12:14
Политика
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости 12:27
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Армия и оружие
Парад Победы завершился в Москве
На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
ТВ Центр 04:16
Политика
Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника
Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru 14:28
Игры
СМИ выяснили причину увольнения Кодзимы из Konami
Релиз игры был назначен на 2016 год, но в 2015-м Konami отменила её выход из-за увольнения Кодзимы.
CyberSport.ru 09:10
Политика
Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости 10:40
Здоровье
Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже
Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
Live24 вчера в 05:13
Общество
Audi отказался от сотрудничества с Собчак из-за высказываний о чернокожих
«Audi решительно отвергает любые формы расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой», — сказали в компании, отметив, что немедленно отказываются от сотрудничества с Собчак.
Lenta.ru 13:53
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44