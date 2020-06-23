Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.
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В США заявили о продвижении диалога по вооружениям с Россией

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Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян

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Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

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Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
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Гончаренко вернулся в Москву, но не приступил к работе с ЦСКА

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Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

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В России пенсии по старости могут быть увеличены

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Наставник «Урала» прокомментировал победу над «Шинником»

Газета.Ru 13:50
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

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Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
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Армия и оружие

Парад Победы завершился в Москве

На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника

Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
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СМИ выяснили причину увольнения Кодзимы из Konami

Релиз игры был назначен на 2016 год, но в 2015-м Konami отменила её выход из-за увольнения Кодзимы.
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Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово

Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
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Здоровье

Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже

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«Audi решительно отвергает любые формы расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой», — сказали в компании, отметив, что немедленно отказываются от сотрудничества с Собчак.
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По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
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Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
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