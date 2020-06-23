С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

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