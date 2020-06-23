Общество
Российская газетаВ России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин за неделю до голосования по поправкам в Конституцию обратился с заявлением к россиянам, в котором объявил о повышении ставки подоходного налога для граждан с высокими зарплатами и повторении разовых выплат 10 тыс. руб. для семей с детьми до 16 лет.РБКвчера в 17:28
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Напомним, ранее президент ввел единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей для детей с 3 до 16 лет и ежемесячные выплаты по пять тысяч рублей на детей до трех лет.
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Брат замурованного в бетон ребенка в Астрахани знал об убийстве, однако молчал о случившемся.
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Власти Китая наказали владельца молодежной социальной сети TikTok за уход от ценностей социализма.
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RT на русском вчера в 10:20
Экономика
Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ
В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
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