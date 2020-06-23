с чего всё началось

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.

Общество Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому. 9

Политика Ветераны оценили парад Победы на Красной площади Посетившие парад Победы в Москве ветераны высоко оценили мероприятие, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Политика Путин поднял тост за ветеранов, единение и победы "Легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, - это наша общая история, как и Великая Победа - общая", - сказал президент и предложил тост за ветеранов, за единение и за победы в прошлом и в будущем. 88

Армия и оружие В центре Донецка состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы Донецк, 24 июня 2020, 13:06 — REGNUM Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня в Донецке, сообщает Донецкое агентство новостей.

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 5,5K

Общество Мурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели, есть 4 субъекта РФ, уровень заболеваемости в которых еще остаётся высоким, сообщил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко. 151

Общество Семьи получат еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка Напомним, ранее президент ввел единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей для детей с 3 до 16 лет и ежемесячные выплаты по пять тысяч рублей на детей до трех лет. 5,9K

Экономика «Яндекс» назвал последствия коронавируса для своего бизнеса Как указал Yandex, на выручку повлияли ограничения, связанные с пандемией коронавируса, которые привели к снижению прибыли рекламного бизнеса, такси и каршеринга, но спровоцировали рост в направлениях доставки еды и медиасервисов.

Автоспорт Бывший спонсор Williams перейдет к Mercedes С начала 2019 года ROKiT была титульным спонсором Williams, однако в прошедшем мае сделка была расторгнута после объявления о скорой продаже команды.

Политика В Москве завершился парад Победы На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летия Победы советских солдат в Великой Отечественной войне. 1

Шоу-бизнес Харламов и Асмус объявили о разводе Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru. 962

Политика Захарова оценила заявление Киева о долгах России за флот в Крыму Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, заявившего, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за базирование Черноморского флота в Крыму. 2,6K

Экономика Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. 191

Происшествия В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия. 63