Общество
Российская газетаВ России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.
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Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Вести.Ru 11:48
Общество
В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам подали 39% от всех избирателей
В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам в Конституцию подали 39% от всех избирателей.
Эхо Москвы 12:04
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Оренбургской области
Три человека погибли в ДТП в Оренбургской области на трассе, которая связывает Оренбург и Акбулак.
Известия 05:59
Общество
Лукашенко расплакался на параде Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
Футбол
Десятки фанатов «Спартака» задержаны по обвинению в хулиганстве
По обвинению в хулиганстве полиция задержала уже несколько десятков человек, в том числе и несовершеннолетних.
Газета.Ru вчера в 13:15
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Общество
Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru вчера в 11:45
Общество
На каждого ребенка до 16 лет в июле снова выплатят по 10 000 рублей
О дополнительной выплате детям заявил президент России во время обращения к россиянам 23 июня.
ТИА вчера в 10:29
Здоровье
Врачи Самарской области опровергли очередную байку про коронавирус
В областном Минздраве сообщили, что в сети Интернет распространяется фейковая информация о том, что выявление пациентов с COVID-19 намеренно приостановлено, и помощь им якобы не оказывается.
Маленькая Сызрань 10:50
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем.
Lenta.ru 09:22
Энергетика
Падение цен на нефть ускорилось до 6%
Падение мировых цен на нефть ускорилось примерно до 6%, свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 11:55
Происшествия
В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров
Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru 12:05
Политика
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 10:27
Хоккей
«Авангард» подписал одного из лучших бомбардиров АХЛ Рида Буше
Хоккейный клуб «Авангард» подписал однолетний контракт с нападающим Ридом Буше, информирует официальный сайт «ястребов».
Чемпионат вчера в 12:35
Политика
Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина
Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных и общественных кругах в Германии.
RT на русском 10:35
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде
В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru.
РИАМО 22 июня в 11:42
Общество
В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
«Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей, в ходе выдвижения исторического парадного расчета механизированной колонны к месту проведения 24 июня военного парада в городе-герое Севастополе не было», — сказано в сообщении.
Известия 08:35
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 05:35
Общество
Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки под 6,5% годовых на покупку нового жилья.
Урал-пресс-информ вчера в 16:12
Политика
Путин поднял тост за ветеранов на приеме в честь гостей парада Победы
Президент России Владимир Путин на приеме в честь иностранных лидеров, приехавших на парад Победы в Москву, поднял тост за ветеранов и победы и заверил, что память о тех, кто не вернулся с войны, не уйдет.
РИА Новости 07:22
Политика
Трамп до конца года приостановил выдачу некоторых рабочих виз
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил и расширил приостановку выдачи некоторых категорий виз до конца этого года, чтобы американцы первыми получили преференции по мере восстановления от экономических последствий пандемии коронавируса.
RuNews24.ru 22 июня в 21:23
Футбол
«Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России
В матче 1/4 финала Кубка России по футболу екатеринбургский «Урал» одержал победу над ярославским «Шинником».
RT на русском 11:56
Шоу-бизнес
Солист «Иванушки International» решил переехать в Испанию
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко намерен переехать жить в Испанию. Об этом певец рассказал в интервью Інший ТВ.
Известия 11:27
Общество
Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
Общество
Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы
Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10
Общество
Жители Башкирии с 29 июня смогут совершать турпоездки, посещать храмы и мечети
Жители Башкирии с 29 июня смогут отправиться в туристические поездки, посещать религиозные объекты.
ТАСС 09:47
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38