Общество
КоммерсантъПутин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской техники.
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Футбол
Хет-трик Марсьяля принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Шеффилдом»
ProstoProSport 14:53
Общество
В Калининграде наградят женщину, потерявшую туфлю в ходе парада Победы
Калининград, 24 июня 2020, 16:39 — REGNUM В Калининграде во время парада Победы у одной из участниц потерялась туфля, однако женщина продолжила маршировать.
REGNUM 09:39
Футбол
"Он всегда раскачивал лодку!": Семин ответил на критику Кикнадзе
Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин прокомментировал критику в свой адрес со стороны генерального директора "железнодорожников" Василия Кикнадзе.
РИА Новости 15:54
Культура
Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
Елена Степаненко высказалась насчёт слухов о закрытии своего шоу "Ещё не вечер" на телеканале "Россия 1". Слухи о закрытии передачи из-за низких рейтингов появились из-за того, что передача пропала из сетки вещания.
Discover24 06:12
Политика
NYT: ЕС может сохранить запрет на въезд для жителей России и США
Власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд на территорию объединения для жителей России, США и Бразилии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах.
RT на русском вчера в 17:11
Экономика
Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года
Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР.
Вести.Ru вчера в 05:40
Армия и оружие
ВС РФ с начала 2020 года получили более 35 тыс. автоматов АК-12
С начала текущего года российским войскам поставили более 35 тыс. автоматов АК-12. В будущем модель должна постепенно заменить АК-74М.
Актуальные Новости 15:15
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $41
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE упала более чем на 5%, до $40,48 за баррель, что на 5,04% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС 11:32
Политика
Путин принял в Кремле иностранных лидеров, посетивших парад Победы
На приеме в честь иностранных лидеров, посетивших парад Победы на Красной площади, президент России Владимир Путин предложил поднять тост за совместные прошлые и будущие победы.
Коммерсантъ 09:10
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Калифорнии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 в американском штате Калифорния. Об этом сообщила Геологическая служба США.
RT на русском 14:11
Политика
Кремль опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада
Ранее в СМИ появилась информация, что Лукашенко покинул Москву сразу же после военного парада и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
РИА Новости 11:03
Политика
Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран
Российский танк отличается наличием кондиционера, а также комфортных кресел.
Evo-rus.com 13:58
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе в шутку
Как сообщил ведущий YouTube-проекта "Comment Out" Владимир Маркони, юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус сделали заявление о своем разводе после восьми лет отношений в рамках шоу.
Газета.Ru 11:50
Армия и оружие
Трамп задействовал закон военного времени ради гиперзвукового оружия
Президент США Дональд Трамп задействовал закон военного времени ради срочной реализации программы по гиперзвуковому оружию, сообщили 24 июня в Белом доме.
Известия 15:48
Общество
Салют в Москве в честь 75-летия Победы продлится 15 минут
Пиротехническое шоу в Москве в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне начнется с 23:00 в среду и продлится 15 минут.
Известия 08:16
Политика
Путин пригласил Лукашенко на открытие монумента Советскому солдату
РИА "Новости" / Алексей Никольский Президент России Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом 30 июня.
РЕН ТВ 14:46
Общество
Путин сообщил о продлении на два месяца выплат безработным с детьми
Президент России Владимир Путин предложил на два месяца продлить выплаты семьям с детьми, где оба родителя потеряли работу на фоне коронавирусной пандемии.
Городовой 12:31
Политика
Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши.
RT на русском 16:33
Космос
Спутник TESS обнаружил самый молодой горячий юпитер
ИА Красная Весна вчера в 10:39
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Общество
Зюганов пообещал разобраться с потасовкой в саратовской облдуме
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что намерен разобраться с инцидентом, произошедшим в саратовской областной думе с участием представителя фракции, когда несколько депутатов устроили потасовку прямо в зале заседаний.
РИА Новости 09:12
Футбол
Болельщика «Бернли» уволили с работы за баннер «Жизни белых важны»
Как сообщает Daily Mail, именно Хеппл организовал запуск самолёта с этим баннером во время матча чемпионата Англии против "Манчестер Сити", и за этот поступок его компания, где он работал сварщиком, уволила его.
Российская газета 16:04
Общество
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве за прошедшие сутки, сообщили 24 июня в оперативном штабе.
Известия 16:16
Спорт
В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ
Американское Управление национальной политики по контролю над наркотиками выступило с призывом к Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если организация не примет меры по реформированию.
Известия 09:00
Шоу-бизнес
В семье Пугачевой ожидается рождение еще одной девочки
В семье народной артистки СССР Аллы Пугачевой ожидается пополнение. На этот раз Примадонна вновь может стать двоюродной бабушкой.
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Общество
Путин расширил программу льготной ипотеки под 6,5%
Путин напомнил, что в апреле России запустили программу льготной ипотеки под 6,5% годовых.
Секрет фирмы вчера в 10:44
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Культура
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Концерт Победы на Мамаевом кургане в Волгограде начался с выступления Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 16:28