Общество
Российская газетаВ России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.
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Религия
Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны
Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск 11:08
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК вчера в 19:31
Общество
Режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил РФ
Режиссер и музыкант Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот".
Российская газета 10:28
Шоу-бизнес
Певица Натали рассказала о смерти своего отца Анатолия Миняева
Отечественная эстрадная исполнительница Натали на странице в Instagram сообщила о смерти отца Анатолия Миняева.
Дни24 00:51
Политика
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Экономика
Путин упростил налогообложение зарубежных активов
В ходе своего обращения к россиянам глава государства отметил, что сейчас российские налоговые резиденты – владельцы зарубежных активов – платят налог на полученный доход от деятельности контролируемых иностранных компаний по сложной и запутанной схеме.
Бухгалтерия.ру вчера в 11:10
Здоровье
В России при выписке из больниц поменяют схему назначения лекарств
Парламентарии отметили, что зачастую в стационаре пациентов лечат одними медикаментами, а при выписке назначают аналоги.
Цензуры.Нет вчера в 08:55
Финансы
Россияне снова стали пополнять валютные вклады
В мае россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках, внеся на депозиты в общей сложности почти 721 миллион долларов.
РИА Новости 03:47
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
Происшествия
Суд продлил арест экс-министра Открытого правительства Абызова
Мосгорсуд продлил на три месяца срок ареста бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в нескольких экономических преступлениях, передаёт РИА Новости.
RT на русском 14:38
Политика
Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко
Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 13:33
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце
Источник светского Telegram-канала сообщает, что актер проводил время с Мирославой Карпович еще будучи женатым на Муцениеце.
Народные новости вчера в 04:09
Политика
Турецкая партия предложила план по признанию Крыма российским
Турецкая партия Vatan ("Родина") представила план, предполагающий признание российского суверенитета над Крымом.
Российская газета 14:44
Гаджеты
OnePlus намекнула азбукой Морзе на выход смартфона OnePlus Z в июле
В своём аккаунте OnePlusLiteZThing в Instagram, компания разместила тизер с сообщением азбукой Морзе.
3DNews 03:29
Футбол
Наставник «Урала» прокомментировал победу над «Шинником»
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал результат матча четвертьфинала Олимп - Кубка России.
Газета.Ru 13:50
Кино
Вышел тизер сериала «Текст. Реальность» по фильму Клима Шипенко
Inc-news.ru 14:50
Общество
Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
Политика
В ООН призвали Израиль отказаться от планов по аннексии территорий
Тель-Авив, Израиль, 24 июня 2020, 20:14 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал Израиль отказаться от планов по аннексии оккупированных территорий Западного берега реки Иордан.
REGNUM 13:14
Общество
Бывший чиновник растянул гигантский плакат с Гитлером в центре Москвы
Московский Комсомолец 08:50
Культура
На Мамаевом Кургане начался концерт Победы
Специально для Концерта Победы на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
НовостиВолгограда.ру 14:00
Экономика
Вице-премьер Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей маленькой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей как «слишком маленькую».
Адыгея Сегодня вчера в 02:49
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Гаджеты
Компания Redmi представила бюджетный смартфон Redmi 9
Компания Redmi официально представила бюджетный смартфон модели Redmi 9, которому многие аналитики пророчат высокие продажи и небывалую популярность.
Версия.Инфо 09:04
Политика
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
Политика
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости 08:01