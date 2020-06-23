Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.
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Около 60 млрд рублей направят тяжело больным детям за счёт увеличения НДФЛ

ZAB.RUвчера в 10:38

Путин предложил новые меры поддержки россиян и анонсировал повышение подоходного налога для определенного круга лиц

Эхо Москвы00:03

Путин объявил о новой ставке НДФЛ и повторных выплатах на детей

РБКвчера в 17:28

Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом

РИА Новостивчера в 10:23

Владимир Путин в обращении к россиянам затронул четыре темы, связанные с налогами

BFM.ru13:08

История подоходного налога в России

ТАССвчера в 13:04

Богатые тоже платят?

Ъ-Огонек22 июня в 01:00
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Религия

Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны

Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск 11:08
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Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
537
Политика

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК вчера в 19:31
236
Общество

Режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил РФ

Режиссер и музыкант Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот".
Российская газета 10:28
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Шоу-бизнес

Певица Натали рассказала о смерти своего отца Анатолия Миняева

Отечественная эстрадная исполнительница Натали на странице в Instagram сообщила о смерти отца Анатолия Миняева.
Дни24 00:51
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Политика

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
3K
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
6,7K
Экономика

Путин упростил налогообложение зарубежных активов

В ходе своего обращения к россиянам глава государства отметил, что сейчас российские налоговые резиденты – владельцы зарубежных активов – платят налог на полученный доход от деятельности контролируемых иностранных компаний по сложной и запутанной схеме.
Бухгалтерия.ру вчера в 11:10
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Здоровье

В России при выписке из больниц поменяют схему назначения лекарств

Парламентарии отметили, что зачастую в стационаре пациентов лечат одними медикаментами, а при выписке назначают аналоги.
Цензуры.Нет вчера в 08:55
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Финансы

Россияне снова стали пополнять валютные вклады

В мае россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках, внеся на депозиты в общей сложности почти 721 миллион долларов.
РИА Новости 03:47
1,1K
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
519
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
2,1K
Происшествия

Суд продлил арест экс-министра Открытого правительства Абызова

Мосгорсуд продлил на три месяца срок ареста бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в нескольких экономических преступлениях, передаёт РИА Новости.
RT на русском 14:38
1
Политика

Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко

Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 13:33
24
Шоу-бизнес

Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце

Источник светского Telegram-канала сообщает, что актер проводил время с Мирославой Карпович еще будучи женатым на Муцениеце.
Народные новости вчера в 04:09
22
Политика

Турецкая партия предложила план по признанию Крыма российским

Турецкая партия Vatan ("Родина") представила план, предполагающий признание российского суверенитета над Крымом.
Российская газета 14:44
327
Гаджеты

OnePlus намекнула азбукой Морзе на выход смартфона OnePlus Z в июле

В своём аккаунте OnePlusLiteZThing в Instagram, компания разместила тизер с сообщением азбукой Морзе.
3DNews 03:29
Футбол

Наставник «Урала» прокомментировал победу над «Шинником»

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал результат матча четвертьфинала Олимп - Кубка России.
Газета.Ru 13:50
Кино

Вышел тизер сериала «Текст. Реальность» по фильму Клима Шипенко

Inc-news.ru 14:50
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Общество

Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
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Политика

В ООН призвали Израиль отказаться от планов по аннексии территорий

Тель-Авив, Израиль, 24 июня 2020, 20:14 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал Израиль отказаться от планов по аннексии оккупированных территорий Западного берега реки Иордан.
REGNUM 13:14
3
Общество

Бывший чиновник растянул гигантский плакат с Гитлером в центре Москвы

Московский Комсомолец 08:50
38
Происшествия

Сыновья дагестанского депутата устроили перестрелку в Махачкале

Известия 10:37
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Культура

На Мамаевом Кургане начался концерт Победы

Специально для Концерта Победы на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
НовостиВолгограда.ру 14:00
8
Экономика

Вице-премьер Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей маленькой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей как «слишком маленькую».
Адыгея Сегодня вчера в 02:49
1K
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM вчера в 06:44
702
Гаджеты

Компания Redmi представила бюджетный смартфон Redmi 9

Компания Redmi официально представила бюджетный смартфон модели Redmi 9, которому многие аналитики пророчат высокие продажи и небывалую популярность.
Версия.Инфо 09:04
2
Политика

Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
10
Политика

Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости 08:01
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