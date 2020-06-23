Общество
Российская газетаВ России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.
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Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Политика
Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины
На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
Экономика
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%
Обновленный прогноз МВФ пессимистичнее официальных российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития - на 5%.
Интерфакс 09:06
Общество
Бывший чиновник растянул в центре Москвы плакат с Гитлером
Говорит Москва 11:07
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Экономика
А план и ныне там: почему новая пенсионная реформа опять переносится
История с реформой пенсионных накоплений, которая длится с 2016 года, превращается в бесконечную.
Известия 17:01
Общество
ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом
На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
РИА Новости 13:26
Политика
США не считают возможным мораторий на размещение РСМД в Европе
Соединенные Штаты не считают возможным введение предложенного Россией моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
ТАСС 14:17
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о прекращении партнерства
Москва, 24 июня 2020, 00:08 — REGNUM Российская интернет-компания «Яндекс» и крупнейший российский банк — Сбербанк объявили о прекращении партнерства по сервисам «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
REGNUM вчера в 17:08
Политика
Япония отказалась размещать американские комплексы ПРО
Власти Японии отказались размещать на территории страны американские системы ПРО наземного базирования Aegis Ashore.
Российская газета 21:29
Общество
Камчатцам предлагают заработать 50 тысяч рублей на поиске нелегальных товаров
«Честный знак» запустил мобильное приложение Пользователи мобильного приложения «Честный знак» смогут заработать 50 тыс рублей на проверке подлинности товаров, которые участвуют в системе цифровой маркировки.
Камчатское время 19:01
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски стала блондинкой
Эмили Ратаковски впервые решилась на кардинальные изменения внешности — девушка перекрасилась в блондинку.
Super.ru 10:04
Общество
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
Общество
Парад Победы в Москве сняли из космоса
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Известия 08:11
Футбол
ЦСКА подписал контракт с Гогричиани
ПФК ЦСКА подписал контракт с молодым атакующим полузащитником Гочей Гогричиани. Ранее россиянин выступал за молодежную команду «Ростова».
Bobsoccer 04:13
Армия и оружие
Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади
ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 04:10
Общество
Дистанционное аномальное голосование
На официальном сайте izbirkom.ru доступна информация о том, сколько человек открепились с соответствующего УИКа для электронного голосования или волеизъявления по месту фактического пребывания, но нет данных о том, сколько человек всего в списках избирателей на соответствующих участках.
Коммерсантъ 16:55
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Футбол
В Голландии вернут фанатов на стадионы с осени, но запретят им петь
Отмечается, что между фанатами на стадионе должна будет выдерживаться дистанция в полтора метра.
Евро-футбол.ру 10:25
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
Политика
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
RT на русском 14:23
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
Документ предполагает тестирование водителя на хронический алкоголизм при получении медсправки.
RuNews24.ru 22 июня в 08:21
Наука
Мужчины имеют большую скорость к раку кожи, чем женщины
В публикации отмечается, что учёный пришёл к выводу, что мужчины с раком кожи имеют большую опасность летального исхода, чем женщины.
Mockva.ru 20:08
Общество
США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа
"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс 19:31
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах
Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
Московский Комсомолец 07:21
Общество
Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет
Граждане России, которым уже направлены данные выплаты ранее, могут не подавать документы еще раз — пособие поступит на их счет автоматически.
Замана вчера в 13:30
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка
Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru 00:02
Политика
Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru вчера в 05:38