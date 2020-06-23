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Политика Мосгоризбирком предостерёг от попыток проголосовать дважды Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что попытка проголосовать дважды по поправкам к Конституции будет считаться нарушением закона. 2

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Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 5K

Происшествия Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него. 4,7K

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Общество «Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала публикации о том, что она продолжает выполнять люксовые рейсы за рубеж во времена, когда международное авиасообщение в России запрещено. 236

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