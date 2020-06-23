Общество
Газета.RuПутин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян
Президент России Владимир Путин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян. Глава государства предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год.
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Глава фонда «Семьи СМА» о повышении НДФЛ и выделении средств на лечение тяжелобольных детей
RT на русскомвчера в 10:20
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Политика
Аксёнов заявил, что СССР не распался бы при «президенте Путине»
СССР не распался бы, если бы президентом тогда был действующий российский лидер Владимир Путин.
RT на русском 14:28
Общество
С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии
С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист вчера в 23:36
Политика
Мосгоризбирком предостерёг от попыток проголосовать дважды
Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что попытка проголосовать дважды по поправкам к Конституции будет считаться нарушением закона.
RT на русском 13:45
Общество
Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
Кино
Трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Козловского опубликован в сети
RuNews24.ru вчера в 03:31
Общество
Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть покупателям цифровых токенов Gram $1,22 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.
Газета.Ru 13:12
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
Общество
ВОЗ сообщила о новой вспышке коронавируса в Европе
В Европе зафиксирована вспышка новых случаев COVID-19 в то время, как многие страны продолжают ослаблять карантинные меры.
Российская газета 14:20
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Происшествия
Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО
Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
Политика
Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы
Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
ГЛАС.RU 06:20
Политика
Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»
Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ru 13:40
Здоровье
С 29 июня на Кубани откроют детские сады
На заседании оперативного штаба Вениамин Кондратьев заявил, что во многих кубанских семьях сложилась ситуация, когда мама и папа уже имеют возможность работать, а детей отставить не с кем.
За рулем Кубань 11:10
Общество
«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж
Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала публикации о том, что она продолжает выполнять люксовые рейсы за рубеж во времена, когда международное авиасообщение в России запрещено.
Городовой 10:15
Общество
Губернатор Петербурга разрешил открыть летние кафе и салоны маникюра
С 29 июня в Санкт-Петербурге заработают зоологические парки площадью более 5 га и возобновится проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака (в помещении, где проводится церемония, одновременно смогут находится не более десяти человек, не считая сотрудников загсов).
РБК 13:58
Политика
СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева
Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
Политика
Захарова оценила заявление Киева о долгах России
Мария Захарова, официальный представитель МИД России, прокомментировала слова заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара.
Телеканал 360° 23 июня в 11:38
Происшествия
В Москве на полицейского, который не стал отправлять наряд к жертве домашнего насилия, завели дело о халатности
Позже стало известно, что мужчина избил свою жену до смерти. В пресс-службе ведомства сказали, что полицейского уволят со службы.
Эхо Москвы 14:33
Футбол
Карпин пошутил над решением РПЛ о переносе игры «Краснодар» - «Динамо»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на решение РПЛ о переносе матча "Краснодара" и "Динамо".
РИА Новости 12:09
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Политика
Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу
Как уточняет The Washington Post, Трамп заявил, что часть военнослужащих, которых он планирует вывести из Германии, отправится в Польшу, часть — в другие европейские страны, а остальные вернутся в США.
РБК 03:30
Происшествия
Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков на Шри-Ланке
Еще два россиянина помещены в следственный изолятор в Шри-Ланке по делу российского биолога Александра Игнатенко, который был обвинен в незаконном сборе насекомых.
Известия 05:42
Происшествия
Семья Захарова ответила на слова о готовности Ефремова усыновить детей
Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов готов усыновить несовершеннолетних детей из семьи погибшего, «чтобы им обеспечить достойную жизнь».
РБК 11:27
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
Армия и оружие
Пентагон заказал «самые совершенные» подводные лодки
В сообщении компании «General Dynamics Electric Boat» говорится о том, что американские ВМС подписали контракт на строительство первых двух атомных подводных лодок класса «Columbia».
Военное дело вчера в 06:09
Здоровье
Еще шесть человек с коронавирусом скончались в Воронежской области
Количество умерших пациентов с Covid-19 в Воронежской области выросло до 39, сообщили в правительстве региона.
Воронежский городской портал 14:03
Происшествия
В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького
Нижний Новгород, 25 июня 2020, 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошло возгорание в здании литературного музея имени А.М. Горького по улице Минина, 26.
REGNUM 11:23