Общество
Российская газетаВ России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.
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Глава фонда «Семьи СМА» о повышении НДФЛ и выделении средств на лечение тяжелобольных детей
RT на русскомвчера в 10:20
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В ЦКПЗ не исключили коронавирус у 20 млн жителей США
В США число жителей с коронавирусом может превышать 20 млн человек, сообщил директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.
Взгляд.ру 18:54
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В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
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В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, пострадавших в нет, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Коммерсантъ 16:56
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За четыре года Клопп сделал "Ливерпуль" победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и чемпионом мира среди клубов.
Газета.Ru 17:20
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Cyberpunk 2077 выйдет в NVIDIA GeForce NOW
Сотрудники польской компании CD Project RED рассказали, что их новая игра про будущее под названием Cyberpunk 2077 будет поддерживаться платформой NVIDIA GeForce NOW прямо на релизе.
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В Подмосковье утонули трое детей
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Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
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Все храмы в Подмосковье открылись для прихожан во время богослужений
Все храмы в Подмосковье открылись для прихожан во время богослужений, следует из циркулярного письма настоятелям монастырей и приходов управляющего Московской областной епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
РИА Новости 19:08
Происшествия
Смертельное ДТП в ЕАО: легковушка вылетела на встречку и врезалась в фуру
В результате ДТП водитель автомобиля "Мазда Демио" получил травмы, а пассажир от полученных травм скончался при транспортировке в карете скорой помощи, сообщили ИА ЕАОМеdіа в областной ГИБДД.
EAOmedia.ru 19:09
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
В четверг у Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, случился сердечный приступ, об этом заявил "МК" адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 18:45
Футбол
Черчесов призвал проголосовать за поправки в Конституцию
Как сообщает «Чемпионат», главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призывает граждан голосовать за поправки в Конституцию РФ.
CT news 18:07
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
Политика
Трамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести дела с Россией и КНДР, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
Известия 18:51
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» «вернуть» Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
Здоровье
Открытие детских лагерей в Иркутской области перенесли на 10 июля
Начало летней оздоровительной кампании в Иркутской области переносится на 10 июля из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.
Областная газета (г. Иркутск) 04:47
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка
Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru вчера в 00:02
Политика
Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»
Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ru 13:40
Финансы
Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета вчера в 23:00
Здоровье
Завод «Биохимик» в Мордовии готов выпускать в месяц до 1 млн упаковок препарата «Арепливир»
Как рассказал ТАСС исполнительный директор предприятия Дмитрий Земсков, производство "Арепливира" в таких объёмах позволит покрыть все потребности российских медучреждений в препарате, во всяком случае, на время первой волны инфекции.
Эхо Москвы 19:09
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
Политика
США могут ввести новые пошлины на европейские товары объемом $3,1 млрд
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых пошлин на европейские товары общим объемом порядка $3,1 млрд евро в год в качестве следующего шага в споре с Евросоюзом по вопросу субсидирования авиакомпаний.
Росбалт вчера в 17:20
Космос
Астрофизики: Загадочный Оумуамуа может быть космическим айсбергом
OAnews вчера в 14:09
Общество
Стала известна явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России в первый день превысила 48,9%. Всего проголосовали более 574,1 тыс. человек.
RT на русском 17:55
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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Футбол
Игорь Акинфеев рассказал о переживаниях после пропущенного гола от Южной Кореи на ЧМ-2014
BetOn 11:46
Происшествия
ФСБ предотвратила серьезный инцидент на Параде Победы
Рамблер вчера в 13:46