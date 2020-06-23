Общество
Российская газетаВ России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.
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Глава фонда «Семьи СМА» о повышении НДФЛ и выделении средств на лечение тяжелобольных детей
RT на русскомвчера в 10:20
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Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
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В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
Происшествия
ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве
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Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК 05:52
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Гаджеты
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ToDay News Ufa 04:58
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Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Общество
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По прогнозу Гидрометцентра, в Московской области и Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, это в пределах нормы.
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РБК 10:21
Политика
Политолог из ФРГ спрогнозировал «возвращение» Крыма в состав Украины
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Политическая Экспертиза 03:10
Общество
Дурова обязали вернуть собранные на провальный проект деньги
Суд в США обязал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:53
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП
Михаил Ефремов готов позаботиться о детях погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 04:33
Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
Наука
В Китае научились диагностировать болезнь сердца по бактериям на языке
Исследователи из Китая обнаружили, что по мере развития сердечной недостаточности пациента существенно меняется состав бактерий, живущих на человеческом языке.
ИА Красная Весна 23 июня в 07:03
Общество
26 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки
В столице 26 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию и подтвержденной пневмонией скончались за минувшие сутки, говорится в сообщении оперштаба по ситуации с коронавирусом в Москве.
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Общество
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ПолитРоссия 02:57
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Происшествия
Теплоход с выпускниками столкнулся с причалом в Москве
Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве.
RT на русском 16:50
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за подозрения в расизме
Компания Audi решила прекратить сотрудничество с российской телеведущей Ксенией Собчак после скандальных высказываний, в которых усмотрели расизм.
Авторамблер 05:52
Общество
Памфилова заявила, что Лобкова вычислили бы в любом случае
Павла Лобкова, пытавшегося дважды проголосовать по поправкам в конституцию, вычислили бы, даже если бы он об этом не рассказал, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 14:00
Общество
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Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
Шоу-бизнес
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Эмили Ратаковски впервые решилась на кардинальные изменения внешности — девушка перекрасилась в блондинку.
Super.ru вчера в 10:04
Экономика
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Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB «за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Балтии».
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Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с женой
25 июня в столичном мировом участке 340 состоялось заседание, связанное с его разводом по инициативе бывшей супруги Ивлева Марии.
Московский Комсомолец 04:19
Футбол
Карпин возмутился записью РПЛ о форс-мажоре
Напомним, РПЛ не приняла решение о переносе игры ростовчан против «Сочи», заявив, что заражение коронавирусом в команде не является форс-мажором.
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Асмус рассказала детали развода с Харламовым
Актриса Кристина Асмус рассказала в Instagram о деталях развода с Харламовым.
Газета.Ru 16:02
Шоу-бизнес
Личный фотограф Пугачевой показал ее снимок в купальнике
Фотограф Роман Родин опубликовал архивный снимок примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в купальнике swim-dress.
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Происшествия
Начальника колонии-поселения под Орлом подозревают в получении взятки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии-поселения в селе Шахово Орловской области (КП-3) по подозрению в получении взятки, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе СУ СК России по региону.
ТАСС 16:06