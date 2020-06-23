Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.
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Реформа НДФЛ не уменьшит имущественное неравенство и не увеличит справедливость

Ведомости16:57

Путин предложил новые меры поддержки россиян и анонсировал повышение подоходного налога для определенного круга лиц

Эхо Москвы00:03

Путин объявил о новой ставке НДФЛ и повторных выплатах на детей

РБКвчера в 17:28

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РИА Новостивчера в 13:50

Около 60 млрд рублей направят тяжело больным детям за счёт увеличения НДФЛ

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История подоходного налога в России

ТАССвчера в 13:04

Богатые тоже платят?

Ъ-Огонек22 июня в 01:00
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Общество

В Москве завершился 15-минутный салют

Газета.Ru 16:19
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Авто

Чаще всего мощные машины покупают в Ингушетии

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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
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Политика

Тачи отказался от визита в Вашингтон

Косовский лидер Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура заподозрила его и спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в военных преступлениях.
Вести.Ru 14:45
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
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Политика

Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада

Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.
РБК 12:58
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В интернете показали изображения новой Lada Granta

По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru вчера в 05:42
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Авто

С 1 июля российских водителей ждут нововведения

Документ предполагает тестирование водителя на хронический алкоголизм при получении медсправки.
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Шоу-бизнес

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Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
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На Мамаевом Кургане начался концерт Победы

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Происшествия

Землетрясение в Мексике: 7 человек погибли

Семь человек погибли в результате землетрясения в мексиканском штате Оахака, сообщил в "Твиттер" губернатор Алехандро Мурат и выразил семьям погибших свои глубокие соболезнования.
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Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate

NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
ТАСС вчера в 06:58
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Политика

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

RT на русском 16:33
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Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

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Газета.Ru вчера в 22:47
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Армия и оружие

Российские ПВО сбили беспилотники террористов у базы Хмеймим

НТВ вчера в 16:29
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Гаджеты

Apple отказалась от процессоров Intel

Компания Apple объявила на конференции WWDC о переходе на процессоры собственной разработки в компьютерах Mac.
Телеканал RTVI 22 июня в 15:58
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Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Автоконцерн Audi прекращает сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак из-за расистских высказываний, передает газета Süddeutsche Zeitung сообщение агентства DPA.
Ведомости 14:07
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Здоровье

В омском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса

В письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства «Коммерческие вести», идет речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
RuNews24.ru 06:58
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Экономика

Проект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:08
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Общество

В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане

Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
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Космос

Китай представил конкурента навигационной системы GPS

Э Вести вчера в 07:19
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Футбол

Ливерпуль — Кристал Пэлас 4:0

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Акинфеев намерен остаться в ЦСКА до конца контракта

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев не намерен покидать армейский клуб до конца контракта, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Презентация Cyberpunk 2077 пройдет 25 июня в 19:00 мск

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США планируют ввести новые пошлины на европейские товары

Новые пошлины США в отношении европейской продукции будут введены в ближайшее время, если стороны не смогут достичь договоренностей в конфликте.
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Экономика

«Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале

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В НАСА сообщили, когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю

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