Общество
Газета.RuПутин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян
Президент России Владимир Путин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян. Глава государства предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год.
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Суд в США постановил закрыть дело Майкла Флинна
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Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
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Путин жестом оценил парад Победы в Москве
Президент России Владимир Путин одобрительным жестом оценил состоявшийся на Красной площади в Москве парад Победы.
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Смартфоны iPhone от Apple заменят ключи для автомобилей
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В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде
В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
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Новые образцы техники и вооружения показали на параде Победы в Москве
РИА Новости / Евгений Биятов Ряд новых образцов вооружения военной техники был представлен на параде Победы на Красной площади в Москве.
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Политика
Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм
Ранее французский политик, бывший министр по делам городов Морис Леруа в беседе с RT назвал важным заявление президента России Владимира Путина о том, что народы СССР заплатили высокую цену в Великой Отечественной войне, о чём необходимо всегда помнить.
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Политика
В ООН призвали Израиль отказаться от планов по аннексии территорий
Тель-Авив, Израиль, 24 июня 2020, 20:14 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал Израиль отказаться от планов по аннексии оккупированных территорий Западного берега реки Иордан.
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Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Футбол
Юрист рассказал, как поднятие налогов повлияет на футболистов и клубы
Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, как поднятие налогов может отразиться на футболистах и клубах.
News.ru 11:33
Экономика
Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ
В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 12:15
Наука
Облысение может быть фактором риска COVID-19
Специалисты отмечают, что фактором риска коронавируса может быть и облысение.
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Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Происшествия
В Махачкале загорелись магазины на площади 1200 квадратных метров
В Махачкале в районе автостанции «Южная» произошёл пожар в магазинах на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Трансфер Вагнера Лава в ЦСКА заблокировал Гинер
Нобель Арустамян, являющийся спортивным комментатором, поделился подробностями срыва трансфера Вагнера Лава в столичный футбольный клуб ЦСКА.
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На НТВ стартовал сериал «Алекс Лютый»
На экраны вышел сериал «Алекс Лютый», который расскажет историю полицая Александра Юхновского (впоследствии Мироненко), обманом вступившего в ряды Советской армии и скрывавшего свое прошлое более 30 лет.
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Даниил Квят начал работу на тестах на трассе в Имоле
Команда Формулы-1 «Альфа Таури» начала тестовую программу на автодроме в Имоле. Первым на трассу вышел российский гонщик Даниил Квят.
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Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина
Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных и общественных кругах в Германии.
RT на русском 10:35
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
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МВФ ухудшил экономический прогноз по России
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год.
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Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
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Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
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