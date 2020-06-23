Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.
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Реформа НДФЛ не уменьшит имущественное неравенство и не увеличит справедливость

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Богатые люди не сократят вложения в недвижимость после роста НДФЛ

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Эксперты: налогообложение состоятельных россиян нужно повышать и дальше, но постепенно

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Infiniti меняет стратегию развития

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Джуди Креймер, автор идеи оригинального мюзикла Mamma Mia! и продюсер двух киноадаптаций 2008 и 2018 года рассказала, что знаменитый киномюзикл может получить триквел.
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Шоу Елены Степаненко закрывают из-за низких рейтингов

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Экономика

Аналитик США о прогнозе МВФ: экономику ждут последствия, сравнимые с Великой депрессией

Опубликованный в среду прогноз МВФ указывает на то, что совокупные потери мировой экономики от пандемии коронавируса превзойдут потери финансового кризиса 2008-2010 годов и будут сопоставимы с последствиями Великой депрессии 30-х годов прошлого века, считает управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.
ПРАЙМ 19:59
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Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

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В деле «миллиардера из ФСБ» появился секретный свидетель

В деле о мошенничестве на миллиарды рублей бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова появился секретный свидетель.
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Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах

Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
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Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Общество

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Российская газета вчера в 21:18
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Происшествия

Колесников увидел избиение человека у Красной площади за 15 минут до парада

Журналист Андрей Колесников оказался свидетелем инцидента на Красной площади до начала Парада Победы.
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Экономика

«Коммерсантъ» узнал о компенсации расходов бюджета на поддержку IT

Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку IT-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
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Макгрегор усомнился в болезни отца Нурмагомедова

Lenta.ru 16:13
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Происшествия

В Приангарье погиб подросток, попав под дорожный каток

Подросток попал под дорожный каток. Смерть наступила на месте происшествия.
ТАСС 21:20
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Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости 12:27
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Общество

Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
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Политика

Япония отказалась размещать американские комплексы ПРО

Власти Японии отказались размещать на территории страны американские системы ПРО наземного базирования Aegis Ashore.
Российская газета 21:29
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Общество

Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее слов о протестах в США

Немецкая автомобильная компания Audi разрывает контракт с телеведущей Ксенией Собчак, которая была ее амбассадором в России, из-за слов о протестах в США, пишет агентство DPA со ссылкой на представителя производителя Вернера Нойхольда.
Газета.Ru 15:45
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Политика

Главу Косово Тачи вызвали в Специальный трибунал в Гааге

Приштина, 24 июня 2020, 22:14 — REGNUM Вечером 24 июня стало известно, что президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи и заменивший его на посту главы Демократической партии Косово Кадри Весели были вызваны в Гаагу после получения обвинения от Специального трибунала по Косово.
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Гаджеты

Смартфоны iPhone от Apple заменят ключи для автомобилей

Компания Apple представила новую операционную систему iOS 14, которая среди прочего позволяет использовать iPhone в качестве ключа от автомобиля и даже передавать его другим через iMessage.
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Общество

Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет

Граждане России, которым уже направлены данные выплаты ранее, могут не подавать документы еще раз — пособие поступит на их счет автоматически.
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США просят СБ ООН продлить оружейное эмбарго для Ирана

США призывают членов Совета Безопасности ООН принять решение о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
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В Екатеринбурге умер завотделением хирургии ОКБ№1, где произошла вспышка коронавируса

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Пока россияне будут голосовать за поправки в Конституцию, им введут новые поборы

Еще одно неприятное новшество ожидает как действующих, так и потенциальных автомобилистов — изменится порядок прохождения медицинского освидетельствования для получения или продления срока действия водительского удостоверения, о чем уже писала «Свободная пресса» Теперь для получения медсправки придется сдавать анализ на выявление хронического употребления алкоголя.
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США направят дополнительные войска в Польшу

РИА Новости 16:17
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Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
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Широков рассказал, почему Вагнер Лав не перешел в ЦСКА

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В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
РБК 22 июня в 07:42
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Как работают Яндекс.Новости?
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