Общество
Российская газетаВ России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.
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Общество
В Волгограде после реставрации откроют монумент «Родина-мать»
Торжественное открытие скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде пройдет 24 июня.
ТК Звезда вчера в 23:58
Политика
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости 08:01
Происшествия
Погибшую блогершу Настю Тропицель кремируют без присутствия родных
Тело 18-летней блогерши Насти Тропицель (Анастасия Зубрина) будет кремировано в четверг на острове Бали.
Вести.Ru 11:45
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
Политика
Лукашенко после парада Победы отправился в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.
ТАСС 08:33
Общество
Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы
Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10
Здоровье
В Пермском крае выявили 89 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:46
Энергетика
Российская нефть Urals в Европе подорожала до 46 долларов за баррель
С начала лета в Европе цена на нефть российской марки Urals выросла больше чем на 7-8 долларов до 45-46 долларов за баррель.
Российская газета 11:41
Политика
Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина
Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных и общественных кругах в Германии.
RT на русском 10:35
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия вчера в 10:05
Политика
Роджер Уотерс: Важно помнить, что именно русские разгромили нацистов
Легендарный британский музыкант Роджер Уотерс, сооснователь и экс-лидер группы Pink Floyd, напомнил соотечественникам о необходимости помнить уроки Второй мировой войны.
Российская газета 12:21
Политика
Путину объяснили, куда посылать сомневающихся в силе России
Руководитель учреждения в ходе получения госпремии в области литературы и искусства 2019 года за создание музея-усадьбы и просветительскую деятельность рассказал президенту России, куда ссылать сомневающихся в силе и мощи страны.
Smolnarod.ru 09:06
Футбол
Футболисты «молодежки» ЦСКА сдали отрицательные тесты на коронавирус
Футболисты молодежной команды ЦСКА прошли тестирование на коронавирус, все анализы показали отрицательный результат, сообщается на сайте армейского клуба.
РИА Новости 12:58
Политика
Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран
Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Общество
В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам подали 39% от всех избирателей
В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам в Конституцию подали 39% от всех избирателей.
Эхо Москвы 12:04
Общество
Жители Башкирии с 29 июня смогут совершать турпоездки, посещать храмы и мечети
Жители Башкирии с 29 июня смогут отправиться в туристические поездки, посещать религиозные объекты.
ТАСС 09:47
Политика
Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями
Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
REGNUM вчера в 12:09
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Политика
Госдеп заявил, что не даст Ирану купить истребители Су-30
Вашингтон, 23 июня 2020, 21:34 — REGNUM Приобретения Тегераном российских и китайских военных самолётов Вашингтон не допустит никогда, написал 23 июня американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.
REGNUM вчера в 14:34
Происшествия
В Махачкале загорелись магазины на площади 1200 квадратных метров
В Махачкале в районе автостанции «Южная» произошёл пожар в магазинах на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 12:51
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Футбол
«Урал» победил «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России
Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли на выезде ярославский "Шинник" в матче ¼ финала Кубка России и стали последними полуфиналистами турнира.
РИА Новости 12:02
Политика
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай отметил, что главная цель Черноморско-средиземноморского плана мира и дружбы – оставить США в одиночестве в регионе, реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза.
РИА Новости 10:27
Происшествия
ФСБ предотвратила ЧП на параде Победы в Москве
Сотрудники военной контрразведки ФСБ предотвратили серьезный инцидент на параде Победы в Москве.
Известия 13:45
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 05:35
Экономика
Вице-премьер Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей маленькой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей как «слишком маленькую».
Адыгея Сегодня вчера в 02:49