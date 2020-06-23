Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.
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Владимир Путин в обращении к россиянам затронул четыре темы, связанные с налогами

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История подоходного налога в России

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Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

Газета.Ru 09:29
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Общество

В Волгограде после реставрации откроют монумент «Родина-мать»

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Политика

Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

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Лукашенко после парада Победы отправился в Минск

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Здоровье

В Пермском крае выявили 89 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Энергетика

Российская нефть Urals в Европе подорожала до 46 долларов за баррель

С начала лета в Европе цена на нефть российской марки Urals выросла больше чем на 7-8 долларов до 45-46 долларов за баррель.
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Политика

Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина

Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных и общественных кругах в Германии.
RT на русском 10:35
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Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
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Политика

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Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
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В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам подали 39% от всех избирателей

В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам в Конституцию подали 39% от всех избирателей.
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Жители Башкирии с 29 июня смогут совершать турпоездки, посещать храмы и мечети

Жители Башкирии с 29 июня смогут отправиться в туристические поездки, посещать религиозные объекты.
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Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
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В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
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Политика

Госдеп заявил, что не даст Ирану купить истребители Су-30

Вашингтон, 23 июня 2020, 21:34 — REGNUM Приобретения Тегераном российских и китайских военных самолётов Вашингтон не допустит никогда, написал 23 июня американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.
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Происшествия

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В Махачкале в районе автостанции «Южная» произошёл пожар в магазинах на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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«Урал» победил «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России

Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли на выезде ярославский "Шинник" в матче ¼ финала Кубка России и стали последними полуфиналистами турнира.
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Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай отметил, что главная цель Черноморско-средиземноморского плана мира и дружбы – оставить США в одиночестве в регионе, реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза.
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ФСБ предотвратила ЧП на параде Победы в Москве

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Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
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Вице-премьер Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей маленькой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей как «слишком маленькую».
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Названа причина открытия главного храма Минобороны раньше срока

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