Общество

ИзвестияИзвестияВ России увеличится размер выплат на первого и второго ребенка

В России со следующего года увеличится размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Об этом 16 октября сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда. Так, в 2019 году размер выплат равен 11,2 тыс. рублей, а с 2020 года он составит ровно 12 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Средняя выплата на первого и второго ребенка вырастет до 12 тыс. рублей

Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка вырастет в 2020 году на 7,1% и составит 12 тыс. рублей, сообщила в среду пресс-служба Минтруда. В 2019 году средний размер выплат составляет 11,2 тыс. рублей.
ТАССвчера в 04:21

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Выплаты на первого и второго ребенка вырастут на 7,1%

Телеканал 360°01:14

Средняя выплата на первого и второго ребенка вырастет до 12 тыс. рублей

ТАССвчера в 04:21

В России увеличится размер выплат на первого и второго ребенка

Известиявчера в 17:49

В Минтруде разъяснили, как вырастут детские пособия в 2020 году

Российская газетавчера в 06:16

Размер выплат на первого и второго ребенка увеличат в России

Газета.Ruвчера в 21:26

Свыше 18 тысяч семей в Алтайском крае получают выплату при рождении третьего ребенка

НИА-Федерация15 октября в 05:19

Рука помощи: льготы и пособия для молодых родителей от государства

Infopro5415 октября в 00:14
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Политика

Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика

Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
РИА Новости 04:36
Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

РИА Новости 03:39
Происшествия

Четверых фигурантов дела «Зимней вишни» предложили отпустить из СИЗО

Обвинение ходатайствует об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре, возникшем в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
Lenta.ru 04:07
Происшествия

На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»

Ученица четвертого класса школы в Поронайске оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".
Российская газета 04:14
Происшествия

В СК назвали причину гибели пассажиров сгоревшего в Шереметьево SSJ100

Большинство пассажиров самолета SSj100, загоревшегося при жесткой посадке в Шереметьево, погибли от дыма и огня, рассказал в интервью "Коммерсанту" Руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис.
РИА Новости 04:57
Здоровье

Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки

Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда вчера в 11:57
Общество

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия 15 октября в 23:50
Происшествия

Задержан вице-губернатор Тамбовской области

Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК вчера в 15:55
Культура

«Сваты» сменят название после массового ухода актеров

Газета.Ru 04:05
Экономика

«Волшебную технологию будущего» в США спасут только огромные деньги

За нынешний год число работающих буровых снизилось на 20%: сейчас в США на нефть работает 712 буровых по сравнению с 885 в конце прошлого года, когда их число находилось на локальном максимуме.
РИА Новости 01:00
Экономика

Рост продаж X5 затормозил на фоне активности конкурентов

Продажи в сопоставимых магазинах группы, проработавших более года, выросли за квартал на 3,9%. Покупательский трафик в основном формате группы – «Пятерочках» – вырос лишь на 0,3%. Сопоставимые продажи росли в основном благодаря среднему чеку.
Ведомости 03:01
Политика

МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске

МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
РБК 03:58
Футбол

Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины

Чемпионат вчера в 11:44
Происшествия

«Прохождение полиграфа обязательно при приеме на службу в СКР»

Одним из самых известных примеров экспертных ошибок являлись результаты судебно-медицинских (биологических) экспертиз вещественных доказательств по уголовному делу о серии убийств на сексуальной почве, совершенных Андреем Чикатило.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Происшествия

Суд в Москве арестовал участника акции 27 июля Егора Лесных

ТАСС вчера в 11:37
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение-2020»

На Украине назвали новые правила национального отбора на "Евровидение-2020". Об этом сообщило агентство УНИАН.
Piter.tv вчера в 09:32
Происшествия

Кот-наркокурьер сбежал перед важным заседанием суда

Из зооуголка, прямо перед важным заседанием суда, сбежал кот. В 2018 году он оказался орудием преступления.
ProGorodChelny.ru вчера в 10:13
Происшествия

Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию

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Неприятный запах тела может зависеть от рациона

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Политика

Трамп в письме просил Эрдогана «не быть дураком и дьяволом»

Американские журналисты выяснили, что в день начала военной операции Турции против курдов в Сирии, президент США Дональд Трамп отправил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану письмо, в котором призывал к мирному урегулированию ситуации.
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После длительных переговоров с Warner Bros. Джона Хилл всё же решил отказаться от участия в новом «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном.
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Кино

Советский фильм «Вий» вошел в топ лучших фильмов ужасов в истории

Народные новости вчера в 04:13
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Xiaomi выпустила свои первые мониторы. И они неожиданно дешевые

Китайская Xiaomi сегодня представила свои первые компьютерные мониторы. Речь идет о двух моделях – обычной и изогнутой.
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Происшествия

СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга

РИА Новости 15 октября в 14:10
Политика

Патриарх Кирилл прокомментировал признание в мире украинских раскольников

Признание раскольнической группировки на Украине другими поместными церквами может нарушить всеправославное единство, заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии заседания Священного Синода Русской православной церкви.
РИА Новости 05:02
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости вчера в 15:25
Технологии

Томские ученые решили проблему нехватки чистой воды в отдаленных селах

Российская газета 03:17
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В Совфеде признали дефицит врачебных кадров в России

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН подтвердила дефицит кадров в России.
Национальная служба новостей вчера в 07:18
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