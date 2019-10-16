Общество
ИзвестияВ России увеличится размер выплат на первого и второго ребенка
В России со следующего года увеличится размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Об этом 16 октября сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда. Так, в 2019 году размер выплат равен 11,2 тыс. рублей, а с 2020 года он составит ровно 12 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка вырастет в 2020 году на 7,1% и составит 12 тыс. рублей, сообщила в среду пресс-служба Минтруда. В 2019 году средний размер выплат составляет 11,2 тыс. рублей.ТАССвчера в 04:21
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Свыше 18 тысяч семей в Алтайском крае получают выплату при рождении третьего ребенка
НИА-Федерация15 октября в 05:19
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РИА Новости вчера в 19:16
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
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Четверых фигурантов дела «Зимней вишни» предложили отпустить из СИЗО
Обвинение ходатайствует об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре, возникшем в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
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Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
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Волгоградская правда вчера в 11:57
Общество
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РБК вчера в 15:55
Экономика
«Волшебную технологию будущего» в США спасут только огромные деньги
За нынешний год число работающих буровых снизилось на 20%: сейчас в США на нефть работает 712 буровых по сравнению с 885 в конце прошлого года, когда их число находилось на локальном максимуме.
РИА Новости 01:00
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Продажи в сопоставимых магазинах группы, проработавших более года, выросли за квартал на 3,9%. Покупательский трафик в основном формате группы – «Пятерочках» – вырос лишь на 0,3%. Сопоставимые продажи росли в основном благодаря среднему чеку.
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Политика
МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
РБК 03:58
Футбол
Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины
Чемпионат вчера в 11:44
Происшествия
«Прохождение полиграфа обязательно при приеме на службу в СКР»
Одним из самых известных примеров экспертных ошибок являлись результаты судебно-медицинских (биологических) экспертиз вещественных доказательств по уголовному делу о серии убийств на сексуальной почве, совершенных Андреем Чикатило.
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Шоу-бизнес
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Происшествия
Суд в Москве арестовал участника акции 27 июля Егора Лесных
ТАСС вчера в 11:37
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Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение-2020»
На Украине назвали новые правила национального отбора на "Евровидение-2020". Об этом сообщило агентство УНИАН.
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Кот-наркокурьер сбежал перед важным заседанием суда
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ProGorodChelny.ru вчера в 10:13
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Трамп в письме просил Эрдогана «не быть дураком и дьяволом»
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Советский фильм «Вий» вошел в топ лучших фильмов ужасов в истории
Народные новости вчера в 04:13
Гаджеты
Xiaomi выпустила свои первые мониторы. И они неожиданно дешевые
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СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
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Политика
Патриарх Кирилл прокомментировал признание в мире украинских раскольников
Признание раскольнической группировки на Украине другими поместными церквами может нарушить всеправославное единство, заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии заседания Священного Синода Русской православной церкви.
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В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
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Томские ученые решили проблему нехватки чистой воды в отдаленных селах
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Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН подтвердила дефицит кадров в России.
Национальная служба новостей вчера в 07:18