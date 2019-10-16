Общество

МИР 24МИР 24В России увеличатся выплаты на первого и второго ребенка

В России с 2020 года на 7,1% увеличится размер выплат на первого и второго ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда. В настоящее время размер выплат равен 11,2 тыс. рублей, а в следующем году он составит ровно 12 тыс. рублей.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Средняя выплата на первого и второго ребенка вырастет до 12 тыс. рублей

Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка вырастет в 2020 году на 7,1% и составит 12 тыс. рублей, сообщила в среду пресс-служба Минтруда. В 2019 году средний размер выплат составляет 11,2 тыс. рублей.
ТАССвчера в 04:21

Подробнее о событии

Выплаты на первого и второго ребенка повысят на тысячу рублей - Минтруд

Царьград05:19

Выплаты на первого и второго ребенка вырастут на 7,1%

Телеканал 360°01:14

Средняя выплата на первого и второго ребенка вырастет до 12 тыс. рублей

ТАССвчера в 04:21

В России увеличится размер выплат на первого и второго ребенка

Известиявчера в 17:49

В Минтруде разъяснили, как вырастут детские пособия в 2020 году

Российская газетавчера в 06:16

Размер выплат на первого и второго ребенка увеличат в России

Газета.Ruвчера в 21:26

Рука помощи: льготы и пособия для молодых родителей от государства

Infopro5415 октября в 00:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Политика

В Кремле назвали необычным письмо Трампа Эрдогану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
Политика

Команда Зеленского перепутала Латвию с Литвой

Содержащее ошибку сообщение было опубликовано на официальной странице президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook.
Экономика сегодня вчера в 19:14
Политика

Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit

Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Ведомости 05:49
Политика

МИД сообщил о последствиях для снятых с поезда американских дипломатов

В МИДе полагают, что для американских дипломатов, снятых накануне с поезда в Северодвинске из-за нарушения правил пребывания на режимной территории, последствия инцидента могут ограничиться административным протоколом.
РБК 04:19
Общество

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 21:08
Происшествия

Семья девять лет ждала конца света в подвале в Нидерландах

Телеканал 360° 15 октября в 22:00
Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
РИА Новости 03:39
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Транспорт

В ГИБДД рассказали о повышении скорости движения на автострадах

РИА Новости 04:29
Происшествия

Суд обязал Парк Горького выплатить компенсацию за обрушение моста

РБК 05:41
Политика

Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
РИА Новости 04:36
Спорт

Норвежец Нортуг сравнил российских лыжников с черепахами

Pravda.Ru 04:57
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

RT на русском 06:13
Экономика

Фонд защиты прав дольщиков и Пензенская область заключили соглашение

В свою очередь Олег Говорун пояснил, что в ноябре на заседании наблюдательного совета фонда планируется рассмотреть варианты завершения строительства проблемных объектов в Пензенской области или выплаты компенсаций.
PenzaNews 04:47
Политика

Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Армия и оружие

Российский «летающий радар» А-100 бросает вызов американскому E-3

Фото: Air Combat Command Тем не менее, считается, что А-50У по своим характеристикам и возможностям уступает американскому самолету ДРЛО E-3 Sentry.
Военное обозрение 05:59
Общество

Telegram предложил инвесторам вернуть 77% вложений в ICO компании

Telegram предложил инвесторам своего ICO (первичное размещение активов) согласиться на новый запуск криптовалюты Gram до 30 апреля или выдать обратно 77% вложенных денег, сообщил The Bell со ссылкой на письмо инвесторам от Telegram.
Коммерсантъ 05:01
Политика

Зеленский назвал условием разведения сил в Донбассе 7 дней тишины

Суть событий вчера в 08:21
Политика

Минск назвал условие для отказа от Союзного государства с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск может отказаться от создания Союзного государства с Россией, если общество посчитает соответствующее соглашение нецелесообразным.
РБК 03:35
Общество

Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане

16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
REGNUM 01:39
Кино

«Джокер» в мировом прокате собрал больше, чем в США

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.
РИА Новости 15 октября в 16:55
Происшествия

Кот-наркокурьер сбежал перед важным заседанием суда

Из зооуголка, прямо перед важным заседанием суда, сбежал кот. В 2018 году он оказался орудием преступления.
ProGorodChelny.ru вчера в 10:13
Происшествия

В США сын голливудского актера был застрелен после убийства матери

Аргументы и Факты 01:28
Наука

Археологи из ЮАР сделали важное открытие о предках людей. Снова

В 2010 году Бергер попал в заголовки газет, когда он, а точнее, его сын, которому тогда было девять лет, обнаружил останки нового вида человека на холмах к северу от Йоханнесбурга.
Машины и Механизмы вчера в 03:45
Происшествия

СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100

Большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня.
RT на русском 04:32
Футбол

Дзюба заинтересовал миланский «Интер»

Вести.Ru 06:07
Происшествия

Школьницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине

Газета.Ru 05:51
Происшествия

В Чебоксарах число пострадавших в ДТП с троллейбусом выросло до 31

В результате ДТП пострадал 31 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.
Российская газета 02:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное