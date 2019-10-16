Общество

МИР 24МИР 24В России увеличатся выплаты на первого и второго ребенка

В России с 2020 года на 7,1% увеличится размер выплат на первого и второго ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда. В настоящее время размер выплат равен 11,2 тыс. рублей, а в следующем году он составит ровно 12 тыс. рублей.
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Средняя выплата на первого и второго ребенка вырастет до 12 тыс. рублей

Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка вырастет в 2020 году на 7,1% и составит 12 тыс. рублей, сообщила в среду пресс-служба Минтруда. В 2019 году средний размер выплат составляет 11,2 тыс. рублей.
ТАССвчера в 04:21

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Выплаты на первого и второго ребенка повысят на тысячу рублей - Минтруд

Царьград05:19

Выплаты на первого и второго ребенка вырастут на 7,1%

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Рука помощи: льготы и пособия для молодых родителей от государства

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Российская газетавчера в 06:16

Средняя выплата на первого и второго ребенка вырастет до 12 тыс. рублей

ТАССвчера в 04:21

Размер выплат на первого и второго ребенка увеличат в России

Газета.Ruвчера в 21:26
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 06:40, Вашингтон
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RT на русском 05:59
Политика

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Музыка

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Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
РИА Новости 03:39
Происшествия

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Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве

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Умар Нурмагомедов прокомментировал слухи об избиении Мирзаева

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Генпрокуратура начала проверку «Победы» из-за поднятия цен на билеты

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Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал письмо американского лидера Дональда Трампа своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, назвав его «необычным».
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