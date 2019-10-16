Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка вырастет в 2020 году на 7,1% и составит 12 тыс. рублей, сообщила в среду пресс-служба Минтруда. В 2019 году средний размер выплат составляет 11,2 тыс. рублей.

с чего всё началось

В России с 2020 года на 7,1% увеличится размер выплат на первого и второго ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда. В настоящее время размер выплат равен 11,2 тыс. рублей, а в следующем году он составит ровно 12 тыс. рублей.

В России увеличатся выплаты на первого и второго ребенка

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