Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ России увеличены субсидии на затраты при переводе транспорта на газ

В России увеличена доля субсидирования расходов бизнеса и граждан при переводе автомобилей с бензина на газ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Нормативы субсидирования в 2020 году вырастут с 30% до 60% от общей стоимости работ.
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