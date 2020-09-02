В России выросла доля реструктуризации долгов по кредитным картам
Москва, 2 сентября 2020, 08:59 — REGNUM С 1% до 12% выросла в августе доля реструктуризированных долгов, приходящихся на кредитные карты.В источнике
С чего всё началось
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На 1 апреля кредиты, попавшие под реструктуризацию, в основном были потребительскими (53%) или ипотечными (42%). На кредитные карты приходился всего 1% от портфеля кредитов с пересмотренными условиями, но к 1 августа доля реструктуризаций по кредиткам подскочила до 12%.
РБК17:00
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