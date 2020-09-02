На 1 апреля кредиты, попавшие под реструктуризацию, в основном были потребительскими (53%) или ипотечными (42%). На кредитные карты приходился всего 1% от портфеля кредитов с пересмотренными условиями, но к 1 августа доля реструктуризаций по кредиткам подскочила до 12%.

РБК 17:00