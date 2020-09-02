Найдена самая дорогая съемная квартира Москвы

Самый дешевый объект можно снять за 45 тысяч рублей, а самый дорогой — за 1,8 миллиона руб. Наиболее доступный лот отличает то, что он сдается с отделкой от застройщика и минимумом мебели, а самый роскошный имеет площадь более 230 "квадратов" и находится в центре Москвы.