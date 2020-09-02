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Известия

В России увеличилась доля реструктуризации по кредитным картам

Доля кредитных карт среди реструктурированных долгов россиян выросла с 1% до 12% в августе, выяснили аналитики рейтингового агентства АКРА.В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты нашли у российских банков новую «проблемную зону» из-за пандемии

На 1 апреля кредиты, попавшие под реструктуризацию, в основном были потребительскими (53%) или ипотечными (42%). На кредитные карты приходился всего 1% от портфеля кредитов с пересмотренными условиями, но к 1 августа доля реструктуризаций по кредиткам подскочила до 12%.
РБК17:00
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Интерфакс

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Lenta.ru

У российских банков нашли новую «проблемную зону»

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REGNUM

В России ожидают роста объёма реструктуризаций кредитов населению

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Коммерсантъ

Доля реструктуризации по кредитным картам увеличилась с 1% до 12%

Коммерсантъ21:42
ТАСС

АКРА ожидает дальнейший рост объема реструктуризаций кредитов россиянам

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