В России увеличилась доля реструктуризации по кредитным картам
Доля кредитных карт среди реструктурированных долгов россиян выросла с 1% до 12% в августе, выяснили аналитики рейтингового агентства АКРА.В источнике
С чего всё началось
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На 1 апреля кредиты, попавшие под реструктуризацию, в основном были потребительскими (53%) или ипотечными (42%). На кредитные карты приходился всего 1% от портфеля кредитов с пересмотренными условиями, но к 1 августа доля реструктуризаций по кредиткам подскочила до 12%.
РБК17:00
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