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Известия
Известия

В России увеличилась доля реструктуризации по кредитным картам

Доля кредитных карт среди реструктурированных долгов россиян выросла с 1% до 12% в августе, выяснили аналитики рейтингового агентства АКРА.В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты нашли у российских банков новую «проблемную зону» из-за пандемии

На 1 апреля кредиты, попавшие под реструктуризацию, в основном были потребительскими (53%) или ипотечными (42%). На кредитные карты приходился всего 1% от портфеля кредитов с пересмотренными условиями, но к 1 августа доля реструктуризаций по кредиткам подскочила до 12%.
РБК17:00
Подробнее о событии
Интерфакс

Аналитики предупредили банки о потере 600 млрд рублей из-за реструктуризации кредитов

Интерфакс01:19
ТАСС

АКРА ожидает дальнейший рост объема реструктуризаций кредитов россиянам

ТАСС17:32
Lenta.ru

У российских банков нашли новую «проблемную зону»

Lenta.ru22:22
Коммерсантъ

Доля реструктуризации по кредитным картам увеличилась с 1% до 12%

Коммерсантъ21:42
REGNUM

В России ожидают роста объёма реструктуризаций кредитов населению

REGNUM18:10
Известия

В России увеличилась доля реструктуризации по кредитным картам

Известия23:12
РБК

Эксперты нашли у российских банков новую «проблемную зону» из-за пандемии

РБК17:00

В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований

Полицейские и следователи в Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований женщин на протяжении 12 лет в Томске и Томском районе, мужчина арестован, сообщают управления СК РФ по региону и УМВД.
РИА Новости00:44
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Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс19:38
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известиявчера в 01:55
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В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM01:27
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