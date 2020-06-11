Общество
РИА НовостиВ России увеличили пособия по безработице
Правительство приняло новые меры поддержки граждан на фоне распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе кабмина. Так, число семей с детьми до 18 лет, "которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребенка в размере трех тысяч рублей" в июне, июле и августе, расширится.
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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.Коммерсантъ12:28
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В России из-за коронавируса временно увеличили размер пособия по безработице
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В документе, который находился на сайте ведомства всего несколько минут говорилось, что за месяц в стране зарегистрировали 2712 смертей пациентов, зараженных коронавирусом.
Эхо Москвы 12:03
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Обновление Windows 10 теперь доступно для широкого круга пользователей
В Центре обновлений есть доступен патч под номером KB4560960, который должен в фоновом режиме подготовить систему к обновлению до последней версии.
Piter.tv вчера в 07:49
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Общество
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РИА Новости 15:55
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Матч «Сочи» — «Ростов» пройдет со зрителями
Матч «Сочи» — «Ростов» запланирован на 19 июня и начнется в 20:00 мск.
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Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
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Самолет Светланы Медведевой улетел на Кипр во время эпидемии
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В Краснодарском крае отменен пропускной режим
По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня.
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Фондовые индексы США ускорили падение на закрытии биржи
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Патрушев обвинил Запад в попытках дестабилизировать ситуацию в России
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Клара Новикова рассказала о последнем разговоре с Анатолием Трушкиным
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