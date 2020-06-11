с чего всё началось

Правительство приняло новые меры поддержки граждан на фоне распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе кабмина. Так, число семей с детьми до 18 лет, "которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребенка в размере трех тысяч рублей" в июне, июле и августе, расширится.

В России увеличили пособия по безработице

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Происшествия Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице. 794

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Экономика Фондовые индексы США ускорили падение на закрытии биржи Основные фондовые индексы США к моменту закрытия бирж ускорили падение по ключевым показателям на фоне негативных прогнозов ФРС и последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Авто Peugeot 308 получил незначительное обновление Как информирует в четверг, 11 июня, пресс-центр Peugeot, изменения во внешнем виде ограничиваются пополнением палитры оттенков новым цветом Bleu Vertigo, а ещё появлением других вариантов дизайна колёсных дисков и набора Black Pack, состоящего глянцево-чёрных элементов.