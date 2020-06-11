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Lenta.ruВ России увеличили пособия по безработице
«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе. Кроме того, у россиян, для кого период выплаты пособия закончился 1 марта, появилась возможность еще в течение трех месяцев получить выплаты.
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с чего всё началось
Глава кабмина Михаил Мишустин распорядился увеличить на май-июль минимальное пособие по безработице до 4,5 тыс. рублей, соотвествующий документ опубликован на сайте правительства.Полит.ру12:00
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Предприниматели, закрывшие свой бизнес из-за пандемии, получат повышенные пособия по безработице
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