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Lenta.ruLenta.ruВ России увеличили пособия по безработице

«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе. Кроме того, у россиян, для кого период выплаты пособия закончился 1 марта, появилась возможность еще в течение трех месяцев получить выплаты.
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с чего всё началось
Глава кабмина Михаил Мишустин распорядился увеличить на май-июль минимальное пособие по безработице до 4,5 тыс. рублей, соотвествующий документ опубликован
 на сайте правительства.
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