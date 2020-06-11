Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России увеличили пособия по безработице

«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе. Кроме того, у россиян, для кого период выплаты пособия закончился 1 марта, появилась возможность еще в течение трех месяцев получить выплаты.
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал
 постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ12:28

Подробнее о событии

Мишустин подписал постановление об увеличении пособия по безработице

РБК12:49

Возможность получения пособия по безработице в России продлили на 3 месяца

Газета.Ru11:47

Правительство сегодня отчитается об увеличении пособий по безработице

Эхо Москвы09 июня в 17:04

Правительство утвердило новые меры поддержки россиян

РИА Новости11:59

Расширены меры поддержки семей с детьми и безработных

Деловой Бийсквчера в 04:32

Мишустин подписал постановление о дополнительной господдержке безработных

ТАСС11:36

Путин продлил получение пособия по безработице в связи с пандемией

Pro Город Рязань08 июня в 15:54
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Футбол

Игрок «Тоттенхэма» Алли отстранен на один матч за шутку о коронавирусе

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли на один матч за публикацию в социальных сетях шутливого видео о коронавирусе, сообщает Би-би-си.
РИА Новости 08:41
Здоровье

Любимов объявил о втором этапе снятия ограничений

К 18 июня в Рязанской области планируется выход на второй этап снятия ограничений. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов.
YA62.ru 13:36
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Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
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Общество

Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
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Общество

Собянин пообещал не вводить карантин для приезжих из других регионов

Власти Москвы не собираются из-за угрозы коронавируса вводить обязательный карантин для приезжих из других регионов страны.
РБК 12:39
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Наука

На МКС получили экзотическое состояние материи

Американские ученые из Калифорнийского технологического института в Пасадене создали установку, с помощью которой на борту Международной космической станции получили пятое состояние вещества — конденсат Бозе — Эйнштейна.
РИА Новости 05:00
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Происшествия

Михаил Ефремов провел на допросе пять часов

Российская газета 13:57
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Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня.
Ведомости 11:58
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
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Технологии

Лингвисты объяснили использование языковых повторов в разговорной речи

Попыткой избежать прямого ответа на вопрос или нежеланием делиться информацией объяснила использование языковых повторов в разговорной речи член исследовательской группы лингвистов, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Елена Вилинбахова, 11 июня сообщает пресс-служба Российского научного фонда.
ИА Красная Весна 12:19
Общество

В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел сбой

О невозможности воспользоваться приложением «Сбербанк Онлайн» сообщали пользователи сети Twitter (1, 2). Данные о сбоях в онлайн-сервисах банка появились и на портале Downdetector, отслеживающем работу различных интернет-ресурсов.
РБК 13:18
Общество

Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском 11:57
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Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
1,5K
Общество

Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты

Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Политика

Путин поручил усовершенствовать дистанционное образование

Президент особо подчеркнул необходимость сохранения приоритетности учебы непосредственно в образовательных организациях.
Российская газета 12:18
Экономика

Проблемным регионам России выделят средства на развитие

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
Газета.Ru 05:31
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
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Общество

Ростовский губернатор разрешил прогулки и работу парикмахерских

REGNUM 12:38
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Общество

В Швеции заявили о неизбежности второй волны коронавируса

Генеральный директор шведского Агентства здравоохранения Йохан Карлссон считает, что избежать второй волны коронавриуса осенью не удастся, об этом он заявил в ходе пресс-конференции в четверг.
РИА Новости 10:39
Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
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Общество

Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка из-за погромов друзьях

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией.
Lenta.ru 03:06
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Происшествия

Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья

Юрист Сергей Жорин рассказал, как статья о сбыте наркотиков отразится на расследовании дела о смертельном ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов.
РИА Новости 12:19
Общество

В Нижегородской области отменили изоляцию для въезжающих в регион

Двухнедельный карантин остается обязательным только для тех, кто прибывает из других стран.
Ньюс-НН 11:37
Технологии

К серверам на процессорах «Эльбрус» предоставили бесплатный доступ

Несколько демонстрационных комплексов с процессорами «Эльбрус» развернуто на территории компании МЦСТ и ИНЭУМ им. Брука.
ИА Красная Весна 05:13
Общество

Власти объяснили медленное снятие ограничений в Петербурге

Власти Петербурга объяснили, почему в Петербурге не снимают ограничения, введённые для борьбы с коронавирусом, вслед за Москвой.
Питерские заметки 13:32
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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым похоронят завтра в родном селе

Похороны 57-летнего Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, пройдут завтра в его родном селе Кузьминское, в Рязанской области.
Life.ru вчера в 13:57
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Футбол

ФИФА разрешила игрокам выступать за три клуба в течение сезона

Международная федерация футбола (ФИФА) временно разрешила игрокам выступать за три разных клуба в течение одного сезона, сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru 13:07
Происшествия

Полиция объяснила новый допрос Ефремова

РБК 09:38
2,8K
Здоровье

В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 284 человека

За сутки в Свердловской области коронавирусом заболели ещё 284 человека.
Уральский меридиан вчера в 03:37
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