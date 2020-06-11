с чего всё началось

«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе. Кроме того, у россиян, для кого период выплаты пособия закончился 1 марта, появилась возможность еще в течение трех месяцев получить выплаты.

В России увеличили пособия по безработице

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