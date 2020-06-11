Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России увеличили пособия по безработице

«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе. Кроме того, у россиян, для кого период выплаты пособия закончился 1 марта, появилась возможность еще в течение трех месяцев получить выплаты.
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал
 постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
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Мишустин подписал постановление о дополнительной господдержке безработных

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Мишустин подписал постановление об увеличении пособия по безработице

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Lenta.ru11:43

В России из-за коронавируса временно увеличили размер пособия по безработице

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РИА Новости11:59
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Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

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РИА Новости 06:10
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Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Газета.Ru 14:19
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Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
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Общество

Летние веранды в Подмосковье заработают с 12 июня

Летние веранды кафе и ресторанов Московской области заработают с 12 июня. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в четверг, 11 июня.
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Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым «погибли два человека»

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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине

Захарова, родившегося в селе Кузьминки, похоронят на родине. С утра его привезут из Москвы в Константиново, в храм Казанской Божией матери.
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В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
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Тверской губернатор отменил «Нашествие»-2020

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Назван срок окончания пандемии коронавируса в России

Ученые РХТУ имени Д.И. Менделеева выяснили, что в России и Москве эпидемия коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 закончится в конце июня-июля.
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В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Ark: Survival Evolved

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Google выпустил бета-версию Android 11

Американская корпорация Google предоставила в открытый доступ для скачивания обновленную операционную систему Android 11.
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Экономика

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
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Мишустин заявил, что ситуация на рынке труда стабилизируется

Ситуация на рынке труда стабилизируется, поддержка безработных будет продолжена.
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Элизабет Херли отметила 55-летие обнаженной фотографией

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Автор снимка, «ломающего» Samsung, рассказал о злополучном кадре

На связь с "Би-би-си" вышел автор этого снимка и рассказал о его происхождении.
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Легкомоторный самолет упал в Рязанской области

Легкомоторный самолет разбился в Шиловском районе Рязанской области, в результате чего, по предварительным данным, погиб пилот.
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Торговые центры Подмосковья откроют с 25 июня

Торговые центры откроются в Подмосковье с 25 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.
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Глава Минздрава назвал возможную причину второй волны коронавируса

По словам Мурашко, если ситуация с COVID-19 в России ухудшится, в стране возможно чередование карантина и его отмены.
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В России начался прием заказов на первые 130 внедорожников Land Rover Defender новой генерации.
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По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня.
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Маск оценил статью Рогозина о значении полета Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск оценил статью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
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