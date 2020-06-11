Общество
Lenta.ruВ России увеличили пособия по безработице
«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе. Кроме того, у россиян, для кого период выплаты пособия закончился 1 марта, появилась возможность еще в течение трех месяцев получить выплаты.
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.Коммерсантъ12:28
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В России из-за коронавируса временно увеличили размер пособия по безработице
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Назван срок окончания пандемии коронавируса в России
Ученые РХТУ имени Д.И. Менделеева выяснили, что в России и Москве эпидемия коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 закончится в конце июня-июля.
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Американская корпорация Google предоставила в открытый доступ для скачивания обновленную операционную систему Android 11.
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Основатель компании SpaceX Илон Маск оценил статью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
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