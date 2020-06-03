Экономика

Волжский.руВолжский.руВ России увеличили прожиточный минимум

Как стало известно Волжский.ру, новая величина прожиточного минимума на душу населения увеличена на 2,2% и составила 10843 рубля. Для трудоспособного населения эта сумма равна – 11731 рубль, для пенсионеров – 8944 рубля, для детей – 10721 рубль.
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В Карелии вырос прожиточный минимум

Московский Комсомолец01:20

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Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

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В России вырос прожиточный минимум

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Прожить на 10 843 рубля способен месяц средний россиянин. Прожиточный минимум в Новосибирской области выше

Курьер. Среда. Бердск03 июня в 08:12

Прожиточный минимум в РФ в I квартале может вырасти на 2,2%

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В Тульской области установлена новая величина прожиточного минимума

ГТРК Тула02 июня в 04:37
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Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения

Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
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Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
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В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании

Верховный Суд Башкирии оправдал двоих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третьему изменил приговор.
Российская газета 03 июня в 04:08
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Наука

Аномальную материю нашли внутри нейтронных звезд

Ученые нашли доказательства, что ядра очень массивных нейтронных звезд состоят из кварков - субатомных частиц.
Evo-rus.com вчера в 03:12
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Политика

Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
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В Тверской ОКБ уже тестируют новый препарат для лечения коронавируса

4 июля в прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя рассказал, что с 11 июня в наш регион для инфекционных госпиталей начнет поступать новый препарат для лечения коронавируса.
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Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
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Общество

Титов попросил разрешить корпоративы ради спасения шоу-бизнеса

Чтобы спасти десятки тысяч человек, занятых в организации зрелищных мероприятий, власти должны более четко обозначить перспективы возвращения отрасли к работе, заявил уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов в ходе онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии».
РБК 03:00
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Общество

В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом

Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
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Политика

Лукашенко отправил в отставку свое правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
Городовой 03 июня в 13:58
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Общество

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru вчера в 06:03
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Происшествия

Задержан беглый курганский бизнесмен, проходящий по делу экс-первого замглавы Зауралья

Силовики Курганской области задержали находившегося в бегах коммерческого директора Мультипласт Михаила Третьякова - одного из обвиняемых по делу о хищении денег при реализации федеральной программы Устойчивое развитие сельских территорий в Шадринском районе, фигурантом которого также является бывший первый заместитель губернатора региона Сергей Пугин.
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США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета вчера в 02:11
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Экономика

Lufthansa выйдет из топ-30 компаний на Франкфуртской бирже

По данным биржи, Deutsche Lufthansa AG покинула топ-30 крупнейших акционеров Германии впервые за почти 32 года членства в индексе.
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Хоккей

Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

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Происшествия

На коронавирус за сутки проверили более 11 тысяч петербуржцев

В Петербурге за сутки обследовали на коронавирусную инфекцию 11 352 человека. Об этом 2 июня сообщили в оперативном штабе.
МР7.ру 02 июня в 03:40
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Происшествия

Глава «Российской венчурной компании» задержан

Москва, 4 июня 2020, 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко.
REGNUM вчера в 16:03
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Общество

В Миннеаполисе готовятся «демонтировать» департамент полиции

Городской совет хочет радикально пересмотреть вопрос безопасности. В Миннеаполисе готовятся "демонтировать" департамент полиции.
Piter.tv 01:36
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Авто

Компания Audi в России начала продажи нового универсала Audi A6 Avant

В российском офисе компании Audi сообщили о старте продаж на новый универсал Audi A6 Avant.
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Транспорт

В России могут ввести онлайн-тахографы

В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
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Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

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Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
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Общество

В ПФР объяснили, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию

В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) объяснили, кого коснется эта индексация.
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Новая "Волга" наверняка превзойдёт Skoda Octavia A8 по габаритам, а значит пассажирам будет доступен дополнительный простор и по этому показателю новинка будет достойно конкурировать в сегменте D и E. Многие российские автолюбители скучают по вальяжному, спокойному и величественному характеру ГАЗ-24, а значит новая "Волга" однозначно найдет большое количество поклонников в России и странах СНГ.
Car.ru вчера в 05:52
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Здоровье

Диетолог назвала самый опасный суп

Самым опасным супом для сердечников, гипертоников и страдающих ожирением людей является солянка.
РЕН ТВ 00:07
Общество

Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса

Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
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Происшествия

Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому

Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому.
Lenta.ru вчера в 19:33
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Общество

Ещё 2643 пациента выздоровели в Москве после коронавируса

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