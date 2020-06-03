Экономика
Волжский.руВ России увеличили прожиточный минимум
Как стало известно Волжский.ру, новая величина прожиточного минимума на душу населения увеличена на 2,2% и составила 10843 рубля. Для трудоспособного населения эта сумма равна – 11731 рубль, для пенсионеров – 8944 рубля, для детей – 10721 рубль.
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Прожить на 10 843 рубля способен месяц средний россиянин. Прожиточный минимум в Новосибирской области выше
Курьер. Среда. Бердск03 июня в 08:12
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Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения
Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Происшествия
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Верховный Суд Башкирии оправдал двоих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третьему изменил приговор.
Российская газета 03 июня в 04:08
Наука
Аномальную материю нашли внутри нейтронных звезд
Ученые нашли доказательства, что ядра очень массивных нейтронных звезд состоят из кварков - субатомных частиц.
Evo-rus.com вчера в 03:12
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
Здоровье
В Тверской ОКБ уже тестируют новый препарат для лечения коронавируса
4 июля в прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя рассказал, что с 11 июня в наш регион для инфекционных госпиталей начнет поступать новый препарат для лечения коронавируса.
КП - Тверь вчера в 15:02
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Общество
Титов попросил разрешить корпоративы ради спасения шоу-бизнеса
Чтобы спасти десятки тысяч человек, занятых в организации зрелищных мероприятий, власти должны более четко обозначить перспективы возвращения отрасли к работе, заявил уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов в ходе онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии».
РБК 03:00
Общество
В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом
Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
Политика
Лукашенко отправил в отставку свое правительство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
Городовой 03 июня в 13:58
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru вчера в 06:03
Происшествия
Задержан беглый курганский бизнесмен, проходящий по делу экс-первого замглавы Зауралья
Силовики Курганской области задержали находившегося в бегах коммерческого директора Мультипласт Михаила Третьякова - одного из обвиняемых по делу о хищении денег при реализации федеральной программы Устойчивое развитие сельских территорий в Шадринском районе, фигурантом которого также является бывший первый заместитель губернатора региона Сергей Пугин.
Znak.com 03:03
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета вчера в 02:11
Экономика
Lufthansa выйдет из топ-30 компаний на Франкфуртской бирже
По данным биржи, Deutsche Lufthansa AG покинула топ-30 крупнейших акционеров Германии впервые за почти 32 года членства в индексе.
РБК 03:00
Происшествия
На коронавирус за сутки проверили более 11 тысяч петербуржцев
В Петербурге за сутки обследовали на коронавирусную инфекцию 11 352 человека. Об этом 2 июня сообщили в оперативном штабе.
МР7.ру 02 июня в 03:40
Происшествия
Глава «Российской венчурной компании» задержан
Москва, 4 июня 2020, 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко.
REGNUM вчера в 16:03
Общество
В Миннеаполисе готовятся «демонтировать» департамент полиции
Городской совет хочет радикально пересмотреть вопрос безопасности. В Миннеаполисе готовятся "демонтировать" департамент полиции.
Piter.tv 01:36
Авто
Компания Audi в России начала продажи нового универсала Audi A6 Avant
В российском офисе компании Audi сообщили о старте продаж на новый универсал Audi A6 Avant.
Rusargument 03 июня в 08:36
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Транспорт
В России могут ввести онлайн-тахографы
В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Общество
В ПФР объяснили, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию
В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) объяснили, кого коснется эта индексация.
Shraibikus News вчера в 11:29
Авто
В Сети показали новую «Волгу» на базе Skoda Octavia A8
Новая "Волга" наверняка превзойдёт Skoda Octavia A8 по габаритам, а значит пассажирам будет доступен дополнительный простор и по этому показателю новинка будет достойно конкурировать в сегменте D и E. Многие российские автолюбители скучают по вальяжному, спокойному и величественному характеру ГАЗ-24, а значит новая "Волга" однозначно найдет большое количество поклонников в России и странах СНГ.
Car.ru вчера в 05:52
Здоровье
Диетолог назвала самый опасный суп
Самым опасным супом для сердечников, гипертоников и страдающих ожирением людей является солянка.
РЕН ТВ 00:07
Общество
Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса
Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru вчера в 15:14
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Происшествия
Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому
Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому.
Lenta.ru вчера в 19:33
Общество
Ещё 2643 пациента выздоровели в Москве после коронавируса
RT на русском 03:16