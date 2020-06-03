Экономика
Газета.RuПрожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом. Об этом свидетельствует проект Минтруда, опубликованный на портале правовых актов. Согласно документу, величина прожиточного минимума в среднем на одного человека в первом квартале текущего года составила 10 843 руб.
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Утверждена величина прожиточного минимума по Тульской области за I квартал 2020 года
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Ирина Яшанина: Поправки в Конституцию направлены на обеспечение жизненного уровня населения
ТРК Ника01 июня в 02:38
Странности расчета прожиточного минимума за 1 квартал 2020 в Калужской области
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В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
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Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
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Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
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В Пермском крае прорвало нефтепровод
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Росприроднадзор представил технологию сбора топлива в Норильске
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Минздрав назвал первый симптом коронавируса
Минздрав России обнародовал в среду методические рекомендации по COVID-19. В них, в частности, сказано о первых симптомах болезни.
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