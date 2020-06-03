Экономика
Волжский.руВ России увеличили прожиточный минимум
Как стало известно Волжский.ру, новая величина прожиточного минимума на душу населения увеличена на 2,2% и составила 10843 рубля. Для трудоспособного населения эта сумма равна – 11731 рубль, для пенсионеров – 8944 рубля, для детей – 10721 рубль.
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Странности расчета прожиточного минимума за 1 квартал 2020 в Калужской области
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