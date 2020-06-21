Энергетика
КоммерсантъВ России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак. Правительство предложение министра поддержало. Еще 30% расходов на переоборудование транспорта возьмет на себя «Газпром».
Читать в источнике
Оценить208
Подробнее о событии
Показать все источники
Бизнесу и гражданам покроют половину расходов при переводе авто на газ
Российская газетавчера в 05:08
Владельцы 12 тыс. автомобилей смогут перевести их на газ, оплатив 10% стоимости работ
Интерфаксвчера в 06:58
Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ 05:38
Происшествия
Начальник отдела курской полиции задержан по подозрению в госизмене
Начальник районного отдела УМВД по Курской области задержан сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.
Российская газета 06:50
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
Российская газета 05:44
Хоккей
Живущий в США российский хоккеист рассказал о переживаниях за русских людей
Российский хоккеист Илья Брызгалов, постоянно проживающий в США, рассказал о переживаниях за русских людей.
Lenta.ru 06:24
Гаджеты
Realme C11 станет первым смартфоном с MediaTek Helio G35
Эксперты считают, что платформа MediaTek Helio G35 станет одним из вариантов Helio P35, однако особое внимание в ней будет уделено игровой производительности.
Evo-rus.com вчера в 03:00
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Футбол
Гончаренко не приехал на командное собрание ЦСКА
Vprognoze.ru 03:42
Политика
Путин приехал в главный храм Вооруженных сил
Lenta.ru 02:49
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru вчера в 00:40
Армия и оружие
В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»
Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ вчера в 02:48
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
Путешествия
Ростуризм назвал сроки открытия всех популярных направлений в России
Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
РИА Новости 06:34
Хоккей
Чемпион мира по хоккею Жердев рассказал о проблемах с алкоголем
Бывший форвард сборной России по хоккею Николай Жердев признался, что у него были проблемы с алкоголем.
Газета.Ru 03:35
Общество
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Смоленске подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
RT на русском вчера в 09:21
Общество
Южная Корея объявила о второй волне заражений COVID-19
Глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чон Ын Ген сообщила, что столицу страны Сеул и его окрестности настигла вторая волна заражений коронавируса, передает Yonhap News Agency.
Газета.Ru 06:24
Общество
ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму
УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник, 22 июня, передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны.
RT на русском 05:02
Политика
Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 06:58
Политика
Каждый третий житель Украины жалеет о распаде СССР, показал опрос
"Половина украинцев (50,1%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет", - говорится в публикации на сайте КМИС в понедельник.
РИА Новости 05:32
Экономика
«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли
Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
РИА Новости 04:39
Технологии
Определен способ защитить смартфон от самовозгорания в жару
Эксперт рассказал, что при 40-градусной жаре смартфонам грозит опасность.
Evo-rus.com 02:49
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% годовых
Центральный банк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет, она составила 4,5% годовых.
Известия 19 июня в 08:59