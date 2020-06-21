Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак. Правительство предложение министра поддержало. Еще 30% расходов на переоборудование транспорта возьмет на себя «Газпром».

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Происшествия Активиста Петра Верзилова задержали в Москве Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня. 223

Футбол Локомотив — Оренбург 1:0 (Перерыв) В середине первого тайма многие болельщики стали покидать трибуны с знак протеста против политики клуба.

Общество Умерла 18-летняя популярная российская блогерша 18-летняя блогерша-миллионница Настя Тропицель погибла, говорится под последним постом в аккаунте девушки в Instagram. 207

Политика Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята. 7,6K

Происшествия Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой. 454

Гаджеты Realme C11 станет первым смартфоном с MediaTek Helio G35 Эксперты считают, что платформа MediaTek Helio G35 станет одним из вариантов Helio P35, однако особое внимание в ней будет уделено игровой производительности.

Общество Опубликованы снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения Пользователи твиттера поделились снимками кольцеобразного солнечного затмения, которое можно было наблюдать сегодня во многих странах. 595

Политика Суд в Армении не стал арестовывать оппозиционера Царукяна Суд первой инстанции в Ереване отказался удовлетворить ходатайство Службы нацбезопасности об аресте председателя крупнейшей в стране оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. 14

Происшествия Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону. 502

Происшествия Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области. 217

Политика Премьер Японии намерен провести референдум по конституции Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года. 32

Шоу-бизнес Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram. 1

Кино Алексей Учитель сообщил о завершении съемок фильма о Викторе Цое Режиссер Алексей Учитель, создавший два документальных фильма, в которых фигурирует Виктор Цой ("Рок" и "Последний герой"), завершает работу над новой картиной под названием "Цой".

Общество Путин поручил продлить выплату надбавок медикам до конца лета Путин считает необходимым сохранить медикам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19, все федеральные выплаты и региональные надбавки на июль и август. 1,1K

Наука Центр Чумакова отчитался о работе над вакциной от коронавируса Ишмухаметов считает, что работа с такой вакциной правильна, так как пока нет данных о том, какие фрагменты вируса правильно использовать, к тому же технология создания цельновирионных вакцин давно разработана и успешно используется с прошлого века.