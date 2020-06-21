с чего всё началось

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак. Правительство предложение министра поддержало. Еще 30% расходов на переоборудование транспорта возьмет на себя «Газпром».

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Политика Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России. 124

Политика Трамп хотел в 2018 году ввести санкции против РФ из-за Сирии – Болтон Вашингтон, 23 июня 2020, 09:30 — REGNUM Дополнительные санкции в отношении России собирался ввести в 2018 году во время обострения ситуации в Сирии президент США Дональд Трамп, однако впоследствии он передумал.

Происшествия В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими Стрелял дачник из поселка Мельниково. Его участок находится недалеко от береговой линии. Увидев лодку, мужчина взялся за ружье. 245

Шоу-бизнес Ольга Бузова намекнула на беременность Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка. 17

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 4,8K

Экономика В России хотят увеличить размер пенсии по старости Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей). 830

Общество Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19. 181

Общество Конкурс по рытью могил на скорость перенесли из Приморья в Омск Организаторы форума-выставки "Некрополь-Приморье" решили перенести одно из мероприятий - соревнования по рытью могил на скорость - из Владивостока в Омск и с начала на конец августа. 24

Происшествия В Липецкой области умер двенадцатый пациент с коронавирусом Мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал двенадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона. 7

Политика В администрации США заявили о прекращении торговой сделки с Китаем Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сообщил в понедельник телеканалу Fox News Channel, что президент США Дональд Трамп решил прекратить торговую сделку с КНР на фоне растущей уверенности разведки в происхождении нового коронавируса, якобы вырвавшегося из стен лаборатории в городе Ухань. 118

Общество Роскачество рассказало о проверке куриного филе Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку. 301

Общество В России зафиксировали 7425 новых случаев коронавируса Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в России было выявлено 7,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

Общество Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России Москва, 23 июня 2020, 10:59 — REGNUM Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики» занял первое место в рейтинге 100 лучших вызов, составленных журналом Forbes. 43