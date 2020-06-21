с чего всё началось

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, пишет РИА Новости. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина. Так, изменения вносятся в приложение к госпрограмме «Развитие энергетики».

Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

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