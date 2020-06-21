Энергетика
Моя Москва.онлайнМишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, пишет РИА Новости. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина. Так, изменения вносятся в приложение к госпрограмме «Развитие энергетики».
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с чего всё началось
«Государство будет субсидировать больше половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ», - говорится в пояснительной записке.ТК Звездавчера в 06:54
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